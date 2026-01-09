Presentan el primer robot aspiradora que combina ruedas y patas para subir escaleras y pendientes

Roborock ha presentado Saros Rover, el primer robot aspiradora del mundo con ruedas y patas capaz de subir escaleras y pendientes con una agilidad similar a la de un ser humano mientras limpia, que dirige sobre todo a hogares de varias plantas.

Bajo el lema ‘The Greatest Meeting the Greatest’ (Lo mejor se une a lo mejor), Roborock ha presentado las novedades en robots de limpieza para el hogar que llegarán al mercado en el primer semestre de 2026, desde el escaparate que ofrece la feria CES 2026 de Las Vegas (Estados Unidos).

En concreto, ha anunciado los modelos Roborock Saros 20, Saros 20 Sonic, Qrevo Curv 2 Flow y F25 ACE Pro en colaboración con el Real Madrid Club de Fútbol, a los que se une el primer robot aspirador con ruedas y patas del mundo.

Se trata de Roborock Saros Rover, que utiliza una arquitectura híbrida de ruedas y patas para que moverlas de manera independiente, realizar pequeños saltos, giros, paradas repentinas y cambios de dirección, todo mientras mantiene el cuerpo nivelado al adaptarse a distintos terrenos, con un agilidad que la compañía compara con la de una persona.

Saros Rover combina algoritmos de inteligencia artificial con sensores de movimiento e información espacial en 3D para comprender su entorno y hacer que sus ruedas reaccionen con precisión.

El Saros Rover se dirige a hogares de varias plantas, donde puede limpiar cada peldaño de una escalera mientras asciende al siguiente piso. Según la compañía, es capaz de adaptarse a distintos tipos de superficies no planas, lo que incluye escaleras tradicionales, escaleras curvas e incluso escaleras alfombradas con bordes redondeados; y puede enfrentar pendientes y umbrales de habitaciones de varios niveles.

NUEVOS ROBOTS ASPIRADORES PARA INICIOS DE 2026

La nueva gama de productos de limpieza inteligentes que estarán disponibles para los consumidores durante la primera mitad del año está encabezada por Saros 20 y Saros 20 Sonic, que funcionan con un motor HyperForce de 35.000 Pa y se mantienen con un nuevo RockDock con lavado con agua caliente a 100 °C.

El Saros 20 ha mejorado las capacidades de IA de su sistema autónomo StarSight 2.0, que ahora reconoce hasta 201 objetos, e incluye también un chasis AdaptiLift 3.0 mejorado, una estructura de escalada compuesta por una rueda principal, una rueda auxiliar y un brazo de escalada que se despliega al detectar umbrales, lo que permite al robot elevarse más que antes para cruzar umbrales simples de hasta 4,5 cm de altura o umbrales de doble capa de 4,5 + 4 cm de altura.

Por otro lado, el Roborock Saros 20 Sonic incorpora un sistema de navegación RetractSense y un nuevo sistema de fregado VibraRise 5.0, que cuenta con una mopa sónica extensible que friega 4.000 veces por minuto.

La serie Qrevo lanza un nuevo modelo, Qrevo Curv 2 Flow. Ofrece la tecnología de autolimpieza en tiempo real SpiraFlow, una presión de fregado descendente de 15N y la función Edge-Adaptive, que permite que el rodillo se extienda para limpiar alrededor de los bordes.

Por su parte, F25 ACE Pro es una nueva aspiradora en seco y húmedo con tecnología JetFoaming, que forma una espuma ultradensa para eliminar manchas difíciles en una sola pasada. Ofrece una potencia de succión de 25.000 Pa, incluye un depósito de agua un 35 por ciento más grande que las generaciones anteriores, un rodillo antienredos avanzado con JawScrapers y una base de autolimpieza y secado a alta temperatura automatizada.