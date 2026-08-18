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El robot humanoide de Unitree.
El robot humanoide de Unitree.
/ UNITREE
Por Agencia Europa Press

Este lunes Unitree ha revelado un robot humanoide, al que ha apodado ‘Superman’, que puede superar en salto y carrera a los mejores atletas con dos cifras que ponen en perspectiva el logro alcanzado.

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