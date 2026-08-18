Este lunes Unitree ha revelado un robot humanoide, al que ha apodado ‘Superman’, que puede superar en salto y carrera a los mejores atletas con dos cifras que ponen en perspectiva el logro alcanzado.

La compañía china de robots humanoides ha compartido los detalles de ‘Superman’, que es capaz de dar un salto vertical de 2 metros y correr a una velocidad máxima de 12,66 m/s (la longitud de su pierna es 0,85 m).

Con estos datos, se ha demostrado que es capaz de superar la velocidad máxima puntual registrada por el corredor Usain Bolt en el mundial de Berlín 2009, de 12,42 m/s.

En un video publicado por Unitree en X (antes Twitter), se ve al robot superando los dos metros de altura en un salto acrobático, mientras que en la prueba de velocidad su desplazamiento es un poco atípico, ya que las piernas casi van a ras de suelo, como si las llevara arrastrando y sin levantarlas mucho en cada zancada.

El robot alcanza esa velocidad mediante una cadencia altísima y una zancada menos amplia de la que puede realizar un atleta. El objetivo no es otro que superar la máxima velocidad posible dejando a un lado cualquier floritura en el correr.

“Esta nueva máquina ha estado solo en desarrollo durante poco más de tres meses, con margen suficiente para seguir mejorando en los próximos meses”, afirma Unitree en la publicación hecha en X.

La revelación del nuevo robot se produce antes de su salida a bolsa (IPO) este miércoles, ya que el fabricante de robots humanoides cotizará en Shanghái en un momento crucial para el auge de la industria de la robótica en China.

De hecho, según señala Business Insider, documentos oficiales sugieren que se está registrando una sobredemanda de más de 5.000 veces por parte de inversores minoristas.

El mercado de robots humanoides se está concentrando prácticamente en China de la mano de Unitree y sus rivales locales, salvo excepciones en Occidente como Boston Dynamics, cuyos robots han demostrado en los últimos años uan amplia gama de habilidades, aunque ni esta ni otros fabricantes occidentales han sido capaces de poner ninguno a la venta.