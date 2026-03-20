Resumen

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¿Este robot humanoide podrá superar al Optimus de Elons Musk? (Foto: x.com)
¿Este robot humanoide podrá superar al Optimus de Elons Musk? (Foto: x.com)
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China sigue sorprendiendo en robótica. Primero fueron los robots maratonistas, los robots acróbatas y expertos en artes marciales, y ahora un robot humanoide juega tenis casi a la perfección, y lo hace frente a un ser humano.