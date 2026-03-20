China sigue sorprendiendo en robótica. Primero fueron los robots maratonistas, los robots acróbatas y expertos en artes marciales, y ahora un robot humanoide juega tenis casi a la perfección, y lo hace frente a un ser humano.

La empresa Galbot, especializada en robótica e inteligencia artificial, se ha encargado de hacer realidad este robot.

“Por primera vez, un robot humanoide puede mantener intercambios de golpes de tenis dinámicos y prolongados con reacciones en milisegundos, golpes precisos a la pelota y movimientos naturales de todo el cuerpo”, indicó la empresa en sus redes sociales.

🎾Your humanoid tennis player is here!🤖



Introducing LATENT (Learning Athletic Humanoid Tennis Skills from Imperfect Human Motion Data) — the world’s first real-time whole-body planning and control algorithm for athletic humanoid tennis.



For the first time, a humanoid robot can… pic.twitter.com/gCi38wxHVQ — Galbot (@GalbotRobotics) March 16, 2026

El mensaje fue compartido con un video en el que se aprecia al robot devolviendo la pelota. Según el medio El Español-Omicrono, esto es posible gracias al sistema LATENT, desarrollado con la Universidad de Tsinghua y la Universidad de Pekín.

Un paso importante en el aprendizaje fue captar los movimientos del tenis. Para eso, el sistema consistió en capturar fragmentos cortos de movimientos clave en una pista compacta de 3 × 5 metros, con cinco jugadores que aportaron cerca de cinco horas de datos de movimiento.

El sistema diseñado ha podido replicar los movimientos, con una tasa de acierto de hasta el 96 % en los golpes de derecha. Se espera replicar esta experiencia en otros deportes como fútbol o bádminton.