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Resumen

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Los resultados del estudio se han publicado este lunes en la revista Nature Neuroscience.
Los resultados del estudio se han publicado este lunes en la revista Nature Neuroscience.
/ Mass General Brigham Neuroscience Institute
Por Agencia EFE

Perder la capacidad de comunicación es uno de los problemas más devastadores para las personas con parálisis. Devolvérsela es el gran reto de la neurotecnología. Este lunes un equipo científico ha probado un dispositivo implantable que ha permitido la comunicación rápida entre un paciente con ELA y uno con lesión medular.

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