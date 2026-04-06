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TVPerú seguirá emitiendo misas dominicales y priorizará cobertura electoral el 12 de abril. (Foto: Andina)
TVPerú seguirá emitiendo misas dominicales y priorizará cobertura electoral el 12 de abril. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) aseguró que continuará transmitiendo de manera regular las misas dominicales desde la Catedral de Lima a través de TVPerú, y descartó versiones que cuestionaban la continuidad de este servicio en su programación.

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