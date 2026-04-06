El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) aseguró que continuará transmitiendo de manera regular las misas dominicales desde la Catedral de Lima a través de TVPerú, y descartó versiones que cuestionaban la continuidad de este servicio en su programación.

Mediante un comunicado, la entidad precisó que, como parte de una política de descentralización, una vez al mes la misa será emitida desde distintas regiones del país, con el objetivo de ampliar su alcance y visibilizar la diversidad cultural y religiosa.

En esa línea, el IRTP indicó que recientemente se han realizado transmisiones desde Puno, en febrero; Andahuaylas, en marzo; y Ayacucho, durante el Domingo de Resurrección, como parte de esta estrategia de cobertura nacional.

Asimismo, informó que la programación de abril fue comunicada de manera oportuna al Arzobispado de Lima, el cual expresó su conformidad con esta modalidad de transmisión.

Respecto al domingo 12 de abril, la entidad explicó que no se emitirá la misa debido a la cobertura especial de las elecciones generales, en línea con prácticas habituales ante eventos de alta demanda informativa.

El IRTP subrayó que sus decisiones responden a criterios técnicos, de servicio público y de alcance nacional, y rechazó cualquier interpretación que busque politizar su programación.

Finalmente, reiteró su compromiso con una oferta plural, descentralizada y orientada a todos los peruanos.

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