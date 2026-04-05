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Línea de emergencia 116 de los bomberos se encuentra inhabilitada a nivel nacional. (Foto: Andina)
Línea de emergencia 116 de los bomberos se encuentra inhabilitada a nivel nacional. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La IV Comandancia Departamental Lima Centro (IV CDLC) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú comunicó que su central de emergencias, la línea 116, ya se encuentra habilitada luego de haber presentado fallas técnicas en su plataforma.

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