La IV Comandancia Departamental Lima Centro (IV CDLC) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú comunicó que su central de emergencias, la línea 116, ya se encuentra habilitada luego de haber presentado fallas técnicas en su plataforma.

Ante las fallas técnicas que presentó la línea de emergencia, la institución habilitó un número alternativo para el reporte de incendios y accidentes. Ahora, con el servicio ya restablecido, la ciudadanía podrá comunicarse a través de la línea 116.

Según pudo conocer El Comercio, este acontecimiento ya ha sucedido en otras oportunidades, pero están trabajando para restablecer el servicio lo más pronto posible.

Además, agregó que la línea se satura porque se reciben innumerables llamadas que no siempre son emergencias y eso hace que el servicio colapse. Por ello, la comandancia hace un pedido a la población y que el uso de la línea sea de manera responsable para evitar esta situación.

“Se satura porque se reciben innumerables llamadas que no siempre son emergencias y eso hace que se colapse y el servicio cae. Por ello pedimos a la población el uso responsable de la línea para evitar esta situación”, señaló una fuente a este diario.

Finalmente, cualquier actualización será inmediatamente difundida a través de los canales oficiales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú.