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Campaña del INSN de Breña apunta a devolver la sonrisa a 80 niños con labio fisurado y paladar hendido.
Campaña del INSN de Breña apunta a devolver la sonrisa a 80 niños con labio fisurado y paladar hendido.
Por Redacción EC

Con el objetivo de transformar la vida de decenas de niños y devolverles la sonrisa, el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, en alianza con la asociación civil Misión Caritas Felices (MCF) y la organización internacional Smile Train, lanzó la campaña nacional “Caritas Felices 2026”, que proyecta realizar 80 cirugías gratuitas a menores con labio fisurado y paladar hendido.

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