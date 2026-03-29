Con el objetivo de transformar la vida de decenas de niños y devolverles la sonrisa, el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, en alianza con la asociación civil Misión Caritas Felices (MCF) y la organización internacional Smile Train, lanzó la campaña nacional “Caritas Felices 2026”, que proyecta realizar 80 cirugías gratuitas a menores con labio fisurado y paladar hendido.

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La convocatoria se inicia el lunes 30 de marzo con el proceso de inscripción de pacientes, quienes posteriormente serán citados para sus evaluaciones preoperatorias. En el caso de los pacientes provenientes de regiones, estos exámenes se llevarán a cabo el próximo 16 de abril, de 8:00 a.m. al mediodía, en las instalaciones del INSN de Breña.

Las intervenciones quirúrgicas comenzarán el 20 de abril y continuarán en fechas programadas. El director general del INSN de Breña, Jesús Domínguez, destacó que esta alianza estratégica fortalece la capacidad de atención del instituto y permite ampliar el número de beneficiarios. “Invito a que nuevos pacientes se sumen a esta campaña que será exitosa”, señaló Domínguez tras resaltar que el INSN cuenta con un equipo multidisciplinario altamente calificado para el manejo integral de estas patologías.

Por su parte, Rubén Huamaní Pacse, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, informó que solo en 2025 se logró intervenir a cerca de 400 pacientes, consolidando la experiencia y capacidad resolutiva del instituto. “Estas campañas se realizan a nivel nacional, pero además el INSN ejecuta este tipo de cirugías durante todo el año”, precisó.

Asimismo, la directora general de la Asociación Civil Misión Caritas Felices, Líssel Krüger, destacó la alianza que se ha formado con el INSN y resaltó la importancia de trabajar conjuntamente, comprometiéndose a continuar con estas iniciativas en favor de nuestros pacientes más necesitados.

“Esta unión entre el INSN Breña, Smile Train y MCF se está llevando por tercer año consecutivo, y es un honor para nosotros seguir trabajando conjuntamente en favor de nuestros niños. Contar con el apoyo del Hospital infantil más importante del país como aliado, y de la Asociación Internacional más grande de apoyo a pacientes fisurados, a nivel internacional, como lo es Smile Train, es un beneficio fundamental para el éxito del programa. En esta campaña trabajarán los mejores especialistas en el tratamiento de pacientes fisurados: peruanos voluntarios del equipo de Misión Caritas Felices y del INSN Breña, quiénes formarán un solo equipo de lujo en beneficio de nuestros pacientes. Es una linda unión entre peruanos para el beneficio de más y peruanos” agregó Krüger.

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La campaña contará con la participación de un equipo multidisciplinario integrado por cirujanos plásticos, pediatras, anestesiólogos, enfermeras y técnicos, además de especialistas en psicología, odontología, nutrición y terapia de lenguaje, garantizando una atención integral.

Asimismo, el equipo de Misión Caritas Felices acompañará las distintas etapas del proceso, desde la selección de pacientes hasta su recuperación.

Los interesados pueden acudir al Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del INSN de Breña o comunicarse vía WhatsApp al 999-741 727 para inscribirse y recibir más información. La campaña está dirigida principalmente a pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS).

Cabe destacar que el tratamiento de estas condiciones no concluye con la cirugía. Los pacientes continúan con atención odontológica y, en la adolescencia, pueden acceder a procedimientos complementarios como la rinoplastia definitiva, que contribuye a su rehabilitación integral y reinserción social.

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En el Perú, cada año nacen aproximadamente 2,500 niños con fisura labial y paladar hendido, condiciones que requieren intervenciones en etapas específicas: la cirugía de labio fisurado se recomienda entre los 2 y 3 meses de edad, mientras que la de paladar hendido debe realizarse alrededor del primer año de vida.