Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El bebé se recupera de manera satisfactoria tras una compleja operación. (Foto: INSN de Breña)
El bebé se recupera de manera satisfactoria tras una compleja operación. (Foto: INSN de Breña)
Por

A sus apenas un año y un mes de vida, Gino enfrentaba una batalla que parecía interminable: más de 40 crisis epilépticas al día, tratamientos sin resultados y un desarrollo detenido por una enfermedad que no daba tregua. Tras una compleja intervención realizada en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, más conocido como Hospital del Niño, su historia cambió radicalmente: lleva tres semanas sin crisis epilépticas, balbucea mucho más y empieza a descubrir un mundo que antes le era esquivo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.