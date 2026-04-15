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Paciente regresa a casa tras permanecer 19 años en UCI del INSN Breña
Paciente regresa a casa tras permanecer 19 años en UCI del INSN Breña
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Después de casi dos décadas en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, Creysi, una paciente de 19 años, dejó el centro pediátrico para regresar a su domicilio, cumpliendo el anhelo de su familia. La paciente ingresó, con apenas un año y cuatro meses de edad, al hospital por un cuadro de neumonía que cambiaría su vida para siempre.

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