En los pasillos del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), donde cada día se enfrentan diagnósticos complejos y decisiones cruciales, dos profesionales destacan no solo por su excelencia médica, sino por ejercer su labor con una sensibilidad que nace desde la experiencia más profunda: ser madres. Ellas son las doctoras Alicia Reyna Alcántara de Sotelo, jefa del servicio de emergencia, y Maura María Márquez Junco, cirujana dentista del servicio de Ortodoncia.

Desde la sala de emergencia, Alicia Reyna lidera uno de los servicios más exigentes del INSN de Breña, donde cada segundo cuenta. Natural de Chimbote, su historia está marcada por el esfuerzo y la resiliencia. Desde joven, trabajó en diversos oficios para costear sus estudios, logrando ingresar a la carrera de Medicina con una beca por su alto rendimiento académico. Su vocación pediátrica se consolidó con los años, pero fue una experiencia personal la que redefinió su forma de ejercer la medicina: el diagnóstico de leucemia de su hijo menor en el 2022.

Ese episodio la llevó a ver el sistema de salud desde la mirada de una madre, transformando su práctica profesional. Hoy, su gestión apuesta por una atención más humana, impulsando espacios acogedores en emergencia, con iniciativas que buscan reducir el temor de los niños hospitalizados. “No solo vemos pacientes, vemos familias, historias y emociones que necesitan ser atendidas con empatía”, sostiene.

Alicia Reyna Alcántara de Sotelo es jefa del servicio de emergencia del INSN de Breña.

A su fortaleza se suma otro desafío reciente: un diagnóstico de cáncer de tiroides, del cual se viene recuperando favorablemente. Para la doctora Reyna, las adversidades no son un obstáculo, sino una oportunidad para reafirmar su compromiso de fe con Dios, con la vida y con quienes más lo necesitan. “Ser madre también es aprender a levantarse y seguir adelante”, resume.

Vocación de servicio

Por su parte, en el Servicio de Ortodoncia, Maura Márquez ha hecho de la odontología un espacio de confianza y cercanía. Su vínculo con el INSN comenzó desde muy joven, cuando se desempeñó como técnica de enfermería, experiencia que marcó su vocación por el servicio. Posteriormente, se formó como cirujana dentista, complementando su carrera con estudios de posgrado y una constante dedicación a la docencia.

Con una trayectoria que integra la práctica clínica, la formación académica y la gestión en salud, Márquez destaca por su capacidad de conectar con los niños. A través de juegos, palabras de aliento y gestos sencillos, transforma el miedo en tranquilidad. “El niño no puede irse llorando, tiene que irse tranquilo, confiado”, afirma.

Maura María Márquez Junco es cirujana dentista del servicio de Ortodoncia.

Su compromiso también se refleja en el acompañamiento a los padres, entendiendo que cada tratamiento implica una carga emocional que requiere ser atendida con sensibilidad. Para ella, la vocación en el INSN implica tratar a cada paciente “como si fuera nuestro propio hijo”.

En el ámbito personal, la maternidad representa su mayor inspiración. Madre de trillizos, combina su exigente labor profesional con la formación de sus hijos, a quienes inculca valores como el esfuerzo, la disciplina y el aprendizaje constante. “Ser madre es guiar con el ejemplo y enseñar que todo se logra con dedicación”, señala.

Ambas historias coinciden en un mismo eje: la entrega. En cada turno, en cada consulta, en cada decisión médica, estas profesionales no solo aplican conocimientos, sino también el amor y la empatía que caracteriza a una madre.