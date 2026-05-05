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Alicia Reyna Alcántara de Sotelo es jefa del Servicio de Emergencia.
Alicia Reyna Alcántara de Sotelo es jefa del Servicio de Emergencia.
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En los pasillos del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), donde cada día se enfrentan diagnósticos complejos y decisiones cruciales, dos profesionales destacan no solo por su excelencia médica, sino por ejercer su labor con una sensibilidad que nace desde la experiencia más profunda: ser madres. Ellas son las doctoras Alicia Reyna Alcántara de Sotelo, jefa del servicio de emergencia, y Maura María Márquez Junco, cirujana dentista del servicio de Ortodoncia.

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