Horóscopo de HOY, martes 26 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tendrá plena claridad y hallará el camino hacia una meta que parece esquiva. Amor: momentos afortunados harán crecer el deseo y permitirán una encendida calidez.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: el orden será prioritario para comenzar un proyecto nuevo y tener éxito. Amor: sanará una historia de desencuentros en la pareja e iniciará una nueva etapa.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: algunas circunstancias confluirán a su favor y mejorarán su posición. Amor: los sentimientos que no expresa comenzarán a molestar a su pareja; atención.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su entorno no acordará con el rumbo que quiere tomar pero los convencerá. Amor: dejará de lado su guardia alta y le dará su confianza hacia una bella persona.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su fuerte carácter influirá sobre el entorno que le rodea y logra negocios nuevos. Amor: su encanto se percibirá irresistible y la persona que menos imagina se acercará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: ciertas señales indicarán que llegan beneficios fuera de todo cálculo. Amor: una sorpresiva invitación le alterará los nervios pero logrará mantenerse en calma.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una sucesión de logros le ayudará a elaborar proyectos más audaces. Amor: un conflicto finalmente se resolverá en la pareja por la sólida afinidad amorosa.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: con oportunos cambios y personas idóneas, todo mejorará. Amor: la serenidad de su pareja logrará calmar sus ansias y le mejoran el carácter.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: superará un riesgo de pérdidas tomando una decisión inteligente. Amor: los lazos de la pareja se consolidarán y se abre una etapa de compromiso.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: gente influyente le mostrará proyectos nuevos que cambian todo. Amor: tomará una iniciativa audaz para lo habitual de la pareja y se verá irresistible.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: trabajará sin impulsividad, calculando los riesgos y alcanzará las metas. Amor: una actitud generosa de su pareja conmoverá hasta su emoción más profunda.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un trabajo bien planeado no resultará como lo espera pero hallará la falla. Amor: no será buena idea mezclar la relación y los negocios pero hallará un equilibrio.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ALGO DISTANTE Y CONFUSO CON LAS PERSONAS EXTROVERTIDAS PERO SE ADAPTA.