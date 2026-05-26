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Horóscopo de HOY, martes 26 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: tendrá plena claridad y hallará el camino hacia una meta que parece esquiva. Amor: momentos afortunados harán crecer el deseo y permitirán una encendida calidez.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: el orden será prioritario para comenzar un proyecto nuevo y tener éxito. Amor: sanará una historia de desencuentros en la pareja e iniciará una nueva etapa.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: algunas circunstancias confluirán a su favor y mejorarán su posición. Amor: los sentimientos que no expresa comenzarán a molestar a su pareja; atención.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: su entorno no acordará con el rumbo que quiere tomar pero los convencerá. Amor: dejará de lado su guardia alta y le dará su confianza hacia una bella persona.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: su fuerte carácter influirá sobre el entorno que le rodea y logra negocios nuevos. Amor: su encanto se percibirá irresistible y la persona que menos imagina se acercará.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: ciertas señales indicarán que llegan beneficios fuera de todo cálculo. Amor: una sorpresiva invitación le alterará los nervios pero logrará mantenerse en calma.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: una sucesión de logros le ayudará a elaborar proyectos más audaces. Amor: un conflicto finalmente se resolverá en la pareja por la sólida afinidad amorosa.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: con oportunos cambios y personas idóneas, todo mejorará. Amor: la serenidad de su pareja logrará calmar sus ansias y le mejoran el carácter.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: superará un riesgo de pérdidas tomando una decisión inteligente. Amor: los lazos de la pareja se consolidarán y se abre una etapa de compromiso.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: gente influyente le mostrará proyectos nuevos que cambian todo. Amor: tomará una iniciativa audaz para lo habitual de la pareja y se verá irresistible.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: trabajará sin impulsividad, calculando los riesgos y alcanzará las metas. Amor: una actitud generosa de su pareja conmoverá hasta su emoción más profunda.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: un trabajo bien planeado no resultará como lo espera pero hallará la falla. Amor: no será buena idea mezclar la relación y los negocios pero hallará un equilibrio.
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