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También disminuyó en 50 % el tiempo de traslado, dijo el alcalde Renzo Reggiardo. Foto: Gob.pe
También disminuyó en 50 % el tiempo de traslado, dijo el alcalde Renzo Reggiardo. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

Durante la presentación del balance del plan operativo ejecutado en la Panamericana Sur por Semana Santa, el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Renzo Reggiardo, informó que 245 mil vehículos se movilizaron hacia el sur de Lima.

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