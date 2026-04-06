Resumen
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Durante la presentación del balance del plan operativo ejecutado en la Panamericana Sur por Semana Santa, el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Renzo Reggiardo, informó que 245 mil vehículos se movilizaron hacia el sur de Lima.
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