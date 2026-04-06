Durante la presentación del balance del plan operativo ejecutado en la Panamericana Sur por Semana Santa, el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Renzo Reggiardo, informó que 245 mil vehículos se movilizaron hacia el sur de Lima.

Además, el burgomaestre preciso “con un día pico de 77.061 unidades”. Estas cifras se respaldan en base a los registros obtenidos mediante cámaras y sistemas de control de la MML.