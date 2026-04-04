La Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ejército del Perú suscribieron un convenio de cooperación para promover la inserción laboral del personal militar en situación de retiro o licenciamiento.

El acuerdo, firmado por el alcalde Renzo Reggiardo y el comandante general del Ejército, Oswaldo Calle, busca facilitar el acceso al mercado laboral de oficiales, suboficiales, técnicos y personal de tropa que culminan su servicio.

Lima lanza programa “Chuqi Runa” para empleabilidad de personal militar. (Foto: MML)

Durante la ceremonia, ambas autoridades destacaron la importancia de articular esfuerzos entre el sector público y privado para generar oportunidades laborales a favor de quienes han servido al país.

“Estamos convencidos de que apostar por su talento y experiencia contribuye a una ciudad más inclusiva y con mayores oportunidades” , sostuvo el burgomaestre.

Como parte del convenio, se implementará el programa de reinserción laboral “Chuqi Runa”, que incluye una aplicación digital desarrollada por el Ejército del Perú para conectar a los beneficiarios con ofertas de empleo tanto en el sector público como privado.

Acuerdo busca facilitar inserción laboral de licenciados del Ejército del Perú. (Foto: MML)

Además, la iniciativa contempla capacitaciones, fortalecimiento de habilidades laborales y la articulación con empresas e instituciones que puedan ofrecer oportunidades de trabajo.

En este proceso, la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima tendrá un rol clave, al encargarse de coordinar con el sector empresarial, difundir el programa y organizar ferias laborales y jornadas de capacitación.

Con esta medida, se busca ampliar las oportunidades de empleo para el personal militar en retiro, fortalecer la articulación interinstitucional y dinamizar el desarrollo económico local.

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