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Convenio entre MML y Ejército promoverá trabajo para exmilitares. (Foto: MML)
Convenio entre MML y Ejército promoverá trabajo para exmilitares. (Foto: MML)
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ejército del Perú suscribieron un convenio de cooperación para promover la inserción laboral del personal militar en situación de retiro o licenciamiento.

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