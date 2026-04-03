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La Municipalidad Metropolitana de Lima se pronunció oficialmente tras el accidente en el estadio Alejandro Villanueva. Foto: composición GEC
La Municipalidad Metropolitana de Lima se pronunció oficialmente tras el accidente en el estadio Alejandro Villanueva. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aseguró que no recibió ningún trámite, ante la Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres, para evaluar la seguridad del evento denominado banderazo en el estadio Alejandro Villanueva (Matute).

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