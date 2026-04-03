La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aseguró que no recibió ningún trámite, ante la Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres, para evaluar la seguridad del evento denominado banderazo en el estadio Alejandro Villanueva (Matute).

La comuna limeña detalló que, de acuerdo al Decreto Supremo N°002-2018-PCM, es el encargado de evaluar los planes de protección y seguridad para los eventos deportivos que superen los 3000 espectadores .

Esta evaluación no se llevó a cabo con el banderazo, evento que reunió a hinchas de Alianza Lima, un día antes del clásico, y que dejó una persona fallecida y 39 heridos.

Municipalidad de Lima aseguró que la Gerencia de Gestión y Riesgo no recibió ninguna solicitud para evaluar los planes de riesgo. Foto: X/Municipalidad de Lima

Por su parte, la Municipalidad de La Victoria también se pronunció y aseguró que la comuna no había autorizado ningún tipo de evento en el recinto, ni en los exteriores, estadio de Alianza Lima.

Un hombre de 39 años falleció durante incidente en banderazo en Matute.

¿Qué pasó en el estadio de Matute?

Aproximadamente a las 7.10 p. m. se reportaron más de 40 heridos en el estadio del club Alianza Lima, Alejandro Villanueva. Inicialmente, circuló el dato de un posible colapso en la tribuna sur, pero el brigadier Marco Pajuelo, de la Cuarta Comandancia de Lima Centro, descartó esta primera versión y aseguró que no se había identificado daño estructural.

Las ambulancias llegaron al Matute para atender y trasladar a los heridos. Foto: El Comercio

El vocero confirmó la muerte de una persona. “Lamentablemente hay una persona que ha fallecido, esto ya está en cadena de custodia y responsabilidad de nuestra Policía Nacional y estamos a la espera del Ministerio Público”, detalló.

Por su parte, el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, precisó a los medios que hay 39 pacientes en hospitales. “En el hospital Loayza 12, en el hospital Dos de Mayo 15, Emergencias Pediátricas 3, Instituto Nacional Niño Breña 1, el Hospital Hipólito Unanue 1, en la Clínica San Pablo 5 y en el Hospital Grau de EsSalud 2”, detalló.