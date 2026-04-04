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El derrumbe de una pared en el Matute deja 60 heridos. Foto: Canal N/composición GEC
El derrumbe de una pared en el Matute deja 60 heridos. Foto: Canal N/composición GEC
Por Redacción EC

Durante el banderazo de Alianza Lima, previo al clásico, se registró una emergencia en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en La Victoria, que dejó un hincha muerto y 39 asistentes heridos. El fallecido responde al nombre de Freddy Rony Cornetero Cueva, de 39 años.

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