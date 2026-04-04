Durante el banderazo de Alianza Lima, previo al clásico, se registró una emergencia en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en La Victoria, que dejó un hincha muerto y 39 asistentes heridos. El fallecido responde al nombre de Freddy Rony Cornetero Cueva, de 39 años.

El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, detalló a los medios sobre el estado de los agraviados en este evento que, según la Municipalidad de La Victoria, no dio autorización alguna.

“39 pacientes en hospitales, en el hospital Loayza 12, en el hospital Dos de Mayo 15, Emergencias Pediátricas 3, Instituto Nacional Niño Breña 1, el Hospital Hipólito Unanue 1, en la Clínica San Pablo 5 y en el Hospital Grau de Essalud 2”, precisó.

El traslado de los heridos se hizo hacia el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Foto: composición GEC

Agregó que, sobre el estado de los heridos en el Hospital Dos de Mayo “hay tres pacientes en estado crítico y el resto presentan cuadros policontusos”. En ese sentido, Velasco resaltó que se evalúan los diagnósticos pues “algunos están recibiendo el alta”.

“También se reportan tres personas con heridas punzocortantes. Respecto a las circunstancias del fallecimiento, no tenemos un diagnóstico cerrado aún; lo que sabemos es que la barra lo trasladó hacia la ambulancia, donde se certificó el deceso”, acotó.

“Desde el Ministerio de Salud se activó la alerta en todos los hospitales. El SAMU realizó la atención en el foco del incidente en conjunto con los bomberos. Quiero dar tranquilidad a las familias: todos están siendo atendidos en la red del MINSA y la atención es totalmente gratuita a través del Seguro Integral de Salud (SIS)“, destacó.

MP inicia investigaciones tras accidente

A través de su cuenta en X, el Ministerio Público dio a conocer que inició una investigación preparatoria tras los graves incidentes ocurridos en la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva.

Según el reporte inicial del Ministerio de Salud (Minsa), el Cuerpo de Bomberos, del Perú junto con el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), movilizaron unidades médicas y de rescate, al distrito de La Victoria, para la atención y el traslado de los afectados al Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Descartan desplome de estructura

En tanto, el brigadier Marco Pajuelo, de la Cuarta Comandancia de Lima Centro, descartó que se haya producido un desplome de la estructura en la tribuna sur del estadio, como inicialmente se informó.

“Hemos hecho la inspección inicial con las autoridades del estadio y la estructura en el lugar, que es la tribuna sur, se encuentra aparentemente en buen estado, no hay daño estructural, no ha habido ninguna pared que se haya caído, y nadie se ha caído a la foza, conocida como la perrera”, apuntó.

El bombero aseguró que aún se desconocen las causas exactas de la tragedia y que lo ocurrido ha sido “una situación fortuita”. “Había gran cantidad de barristas, desconocemos las posibles causas, pero cuando hemos llegado hemos encontrado gran cantidad de heridos”, resaltó.

“Lamentablemente hay una persona que ha fallecido, esto ya está en cadena de custodia y responsabilidad de nuestra Policía Nacional y estamos a la espera del Ministerio Público”, agregó.

Minsa aseguró que “el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (COES Salud) continúa con el monitoreo permanente del evento y la coordinación de la respuesta sanitaria”.

Club Alianza Lima se pronuncia

A través de un comunicado, el club de fútbol dejó en claro que el fatal accidente y, de acuerdo con la información preliminar disponible, “no guarda relación con la caída de muros ni con fallas estructurales del recinto deportivo”.

Asimismo, indicaron que se activaron de manera pronta los protocolos de seguridad y “atención de emergencias, brindando asistencia oportuna a los afectados y a sus familiares”.

Lamentaron lo ocurrido y expresaron sus más sentidas condolencias a los familiares de la persona fallecida, así como su solidaridad con quienes resultaron heridos.

Municipalidad de La Victoria niega permiso para evento

Ante el accidente ocurrido en el estadio Alejandro Villanueva, la Municipalidad de La Victoria informó que “no ha autorizado la realización de ningún evento en dicho recinto ni en sus alrededores”.

Asimismo, la comuna sostuvo que autoridades competentes vienen realizando las diligencias de rigor para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.