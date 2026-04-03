La Municipalidad Metropolitana de Lima realizó una jornada intensiva de limpieza luego de que la ciudad recibiera a cientos de visitantes en Jueves Santo. Se logró recolectar más de 800 toneladas de residuos sólidos en el Centro de Lima.

Solo en el Centro Histórico, una de las zonas con mayor afluencias, los operarios recogieron más de 150 toneladas de desechos.

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Destinaron más de 500 operarios de limpieza

El municipio, a través de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, desplegó a más de 500 operarios de limpieza y destino el uso de 98 maquinarias pesadas, como compactadoras, volquetes, camiones y cisternas, instrumentos fundamentales para la eliminación de desmontes, transporte de los residuos y limpieza en puntos críticos de la ciudad.

Más de 500 operarios participaron de la jornada de limpieza tras el Jueves Santo. Foto: Municipalidad de Lima

Asimismo, se dispuso de equipos especiales que acompañaban de cerca las procesiones escenificaciones religiosas. El objetivo fue mantener limpia las calles y asegurar el orden del tránsito peatonal.

En paralelo a las tareas de limpieza, el municipio garantizó el mantenimiento de las áreas verdes y supervisó el correcto funcionamiento del alumbrado público.

Voluntarios de limpieza en acción

En esta jornada, también participó el programa de Voluntariado de Limpieza de la Municipalidad de Lima. Este grupo recorrió diversas calles para sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de no arrojar basura en la vía pública.

Además, promovieron activamente el uso adecuado de las papeleras y brindaron apoyo directo en la recolección de residuos, fomentando una cultura de limpieza y responsabilidad compartida.