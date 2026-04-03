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La comuna recogió más de 150 tonelada de basura en el Centro Histórico de Lima. Foto: gob.pe
La comuna recogió más de 150 tonelada de basura en el Centro Histórico de Lima. Foto: gob.pe
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima realizó una jornada intensiva de limpieza luego de que la ciudad recibiera a cientos de visitantes en Jueves Santo. Se logró recolectar más de 800 toneladas de residuos sólidos en el Centro de Lima.

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