Un miércoles infernal vivieron, en la víspera del inicio de la Semana Santa, muchas personas en varios tramos la Panamericana Sur, ya que se quedaron atrapadas en el tráfico por más de tres horas sin poder avanzar, formando filas de vehículos de hasta 24 kilómetros.

Los conductores y pasajeros señalaron, a través de las redes sociales, que esta situación se habría generado debido a que la Municipalidad de Lima cambió el sentido de algunos carriles en dirección de sur a norte, a fin de facilitar la salida de los vehículos que se desplazaban hacia los balnearios de sur. Muchos de ellos alegaban que la comuna capitalina no había informado con anticipación de ese cambio y recién se enteraron el mismo miércoles cuando buscaban información sobre si había ocurrido algún accidente en la carretera.

Este jueves la salida de vehículos hacia el sur también se volvió lenta, con filas de vehículos de hasta 15 kilómetros, desde el puente Primavera hasta después del peaje de Villa.

Se formaron filas de vehículos de hasta 15 kilómetros en la salida hacia el sur en la Panamericana (Foto: Diana Marcelo/ @photo.gec)

La medida de la MML contemplaba que se añadiría, en el sentido de norte a sur, un carril adicional desde el puente Atocongo hasta el intercambio vial Huaylas, mientras que en el tramo comprendido entre el intercambio vial Huaylas y el puente Arica se habilitarían dos carriles adicionales.

Emape indicó que el plan vehicular a aplicarse en la Panamericana Sur se iniciaría el miércoles a las 4 p.m. y terminaría a las 10 p.m., y el jueves sería de 7:30 a.m. a 3 p.m. Sin embargo, este jueves ya no se aplicó el contraflujo en la salida de Lima.

La Municipalidad de Lima explica su polémica decisión

Ante la indignación ciudadana, Emape tuvo que pronunciarse el jueves sobre el tema y aseguró que la congestión del último miércoles, en el sentido de sur a norte de la Panamericana Sur, se debía a que muchas empresas logísticas decidieron que sus camiones transiten por dicha vía debido a que el MTC prohibió la circulación de unidades de carga pesada por la Carretera Central.

“Como consecuencia de ello, se registró un incremento inusual y desproporcionado de vehículos de carga pesada retornando a Lima. En esa línea exhortamos a las empresas de transporte pesado para que circulen en horas de la madrugada, en tanto aquellas unidades que brinden servicio de transporte pesado que indefectiblemente tengan que circular de día e incumplan las normas, serán multadas, toda vez que el periodo de marcha blanca ya terminó”, indicó Emape en su comunicado.

La entidad hizo referencia a que la Municipalidad de Lima estableció, desde el 7 de marzo, tras un periodo de marcha blanca, la implementación del reordenamiento de vehículos de carga pesada y mercancías en la Panamericana Sur, en el tramo comprendido entre la avenida El Derby y el puente Conchán. De esta forma, los camiones deberán circular exclusivamente por el carril derecho y el carril contiguo más próximo en el tramo mencionado, quedando estrictamente prohibida su circulación por el carril izquierdo y su contiguo inmediato. La comuna ha desplegado personal con cinemómetros para hacer cumplir la norma.

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Además, Emape indicó que que, de acuerdo con información proporcionada por el Centro de Control, por el peaje de Villa transitaron entre miércoles y jueves más de 141 mil vehículos hacia el sur, lo cual consideró como “una cifra histórica nunca antes registrada”.

Alcalde Reggiardo defendió medida

El último miércoles 1 de abril, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, había señalado que la decisión de cambiar el sentido de los carriles de la Panamericana Sur buscaba “darle mayor agilidad al transporte” ante la gran cantidad de personas que iban a dirigirse a las playas del sur.

“Van a tener una transitabilidad adecuada porque hemos implementado medidas para incorporar más carriles a la vía de ida hacia el sur. El día de retorno, que será el próximo domingo, también tendremos el plan de verano, el cual se implementó los domingos. Esto con la finalidad de darle mayor agilidad y fluidez a la vía, tanto para los que van hacia las playas del sur como para los que retornan el día en que termina la Semana Santa”, afirmó el alcalde durante la presentación del plan que aplicará la MML en la Panamericana Sur ante la gran cantidad de personas que han viajado al sur.

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, defendió el manejo y administración de la Panamericana Sur. (Foto: Municipalidad de Lima/Facebook)

Reggiardo fundamentó la decisión en que se había proyectado que más de 80 mil vehículos saldrían de Lima entre el miércoles y jueves, lo que representa un notable incremento respecto a los 50 mil unidades que se reportó en Semana Santa del 2025. Sin embargo, esa cifra quedó corta, ya que se contabilizó que más de 141 mil vehículos salieron rumbo al sur.

“Hemos hecho el conteo de cada uno de los vehículos que transitan por esta vía. La proyección para las fechas de Semana Santa, en donde se va a tener un gran flujo vehicular, es de 80 mil vehículos versus los 50 mil del año pasado”, refirió Reggiardo.

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El burgomaestre defendió la capacidad de la Municipalidad de Lima ante las dudas que había generado sobre si podía administrar la Panamericana Sur. Indicó que el mantenimiento de la vía y el pago a los trabajadores se hace con los 40 millones de dólares que se obtuvieron de la carta fianza que se ejecutó ante el supuesto “abandono” que hizo el concesionario Rutas de Lima de las vías.

Se registra un incremento vehicular en la Panamericana Sur

Emape también argumentó que, en el tiempo que lleva administrando la Panamericana Sur, se ha evidenciado un incremento de cerca del 55% con respecto al 2025 y que se ha reportado que 5 millones de vehículos han transitado por dicha carretera. Ese conteo, según dijo, se hace a través de la inteligencia artificial

Edgar Lara, gerente general de Emape, explicó, en conferencia de prensa, que, desde que se dejó de cobrar peaje en la Panamericana Sur, se ha registrado un incremento de 35% de vehículos de carga pesada.

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“El miércoles, un día antes del inicio de Semana Santa del 2025, circularon aproximadamente 50 mil vehículos, lo mismo el jueves. Hemos previsto que entre hoy (miércoles 1 de abril) y mañana un flujo vehicular de 80 mil a 85 mil vehículos. Esto nos ha obligado a tomar medidas importantes, como habilitar un contraflujo que ahora será de norte a sur”, indicó Lara.

Los vehículos buscaban salir de Lima para dirigirse a los balnearios del sur. (Foto: Diana Marcelo/ @photo.gec)

No obstante, refirió que el viernes y sábado saldrían de Lima hacia el sur entre 20 mil y 30 mil vehículos, por lo que se espera que el domingo 5 de abril retornen a la capital cerca de 380 mil unidades. Por ello, recomendó a los conductores evitar las horas punta, que se presentan entre las 8 a.m. y el mediodía, así como entre las 7 p.m. y 9 p.m.

Para el retorno a Lima, el domingo 5 de abril se implementará un esquema similar en sentido sur-norte. Desde las 3 p. m. hasta las 10 p. m. se habilitarán cinco carriles desde La Chutana hasta el puente Atocongo.

Edwin Derteano, presidente de la Fundación Transitemos, calificó como “un desmadre” lo ocurrido la tarde y noche en la Panamericana Sur, por lo que cuestionó a los funcionarios de la Municipalidad de Lima por decidir que la carga vehicular de sur a norte transite por un solo carril. Recordó que no se había aplicado hace muchos años el contraflujo para permitir la salida de vehículos hacia los balnearios.

“Esto es por el desconocimiento de nuestras autoridades de cómo manejar estas cosas. A alguien se le ocurrió restarle dos carriles a la Panamericana Sur en el sentido sur a norte sin siquiera conocer cuántos vehículos por hora transitan por esa zona”, refirió a El Comercio.

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El especialista explicó que, ante la poca difusión del cambio de sentido en algunos carriles de dos tramos de la Panamericana Sur, muchos conductores que se dirigían al sur no usaban los carriles adicionales que tenían a su disposición para desplazarse.

Ante ese escenario, instó a que solo los especialistas, como los ingenieros viales y de tránsito, participen en el diseño de estos planes de desplazamiento vehicular y que cada decisión se sustente en informes técnicos. “Ya no basta el sentido común y el criterio para manejar el tránsito, se requieren conocimientos profundos y eso lo tienen los ingenieros de tránsito y viales, y no burócratas de oficina de la MML y del MTC”, afirmó.

La congestión de la Panamericana Sur ha generado críticas de los especialistas. (Foto: Diana Marcelo/ @photo.gec)

Cuestionó el argumento que señala la Municipalidad de Lima respecto a que el no cobro de peaje ha originado el aumento del flujo vehicular en la Panamericana Sur, pues recordó que las personas viajarán al sur por diversos motivos así haya o no peaje. “Un peaje no va a frenar los viajes”, indicó

Derteano indicó que la Panamericana Sur de dos vías tiene 50 años de antigüedad y que no ha tenido ampliaciones, por lo que consideró que se debería contar con más vías alternas u otra carretera hacia el sur que circunde Lima, donde solamente transiten los vehículos que estén saliendo de la capital.

La Panamericana Sur ha sido tomada por taxi colectivo

El caos que se presentó en la Panamericana Sur también está vinculado al crecimiento del parque automotor en Lima, “por lo que dicha vía no puede albergar tal cantidad de vehículos, especialmente en fechas festivas”, indicó Franklin Barreto, especialista en temas de tránsito, transporte y seguridad vial, a El Comercio.

Sostuvo que la Panamericana Sur presenta congestión porque por ella se desplazan camiones, buses de transporte público, unidades interprovinciales, automóviles particulares y motos. Esa situación se agrava porque dicha vía ha sido tomada por el transporte informal, ya que circulan mini van que realizan taxi colectivo.

Cuestionan poca difusión del cambio de sentido de carriles en la Panamericana Sur

Daniel Apuy, una de las personas que se quedó atrapada en el tráfico en la Panamericana Sur, indicó a El Comercio que permaneció cerca de tres horas en la vía, ya que solo había un carril para regresar a Lima desde el sur. Él salió a las 8 p.m. y le tomó cerca de cinco horas en total llegar a su casa, en Surco.

Detalló que él regresaba desde Punta Negra, tras cumplir una jornada de trabajo. Su salida hacia el sur fue sin dificultades, pero que el problema se presentó en el retorno a la capital, especialmente a la altura de la playa Arica.

Incluso, señaló que algunos conductores molestos porque no podían avanzar quitaron los conos que separaban los carriles de ida y vuelta para permitir el retorno de los vehículos hacia a Lima.

Cuestionó la poca difusión que hubo del cambio de sentido de los carriles en la Panamericana Sur y recordó que esa medida no se aplicaba en la salida de los vehículos de Lima hace varios años.