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El incidente ocurrió alrededor de las 06:30 p.m., en un momento de alta concentración de simpatizantes blanquiazules. Las causas exactas del colapso son materia de investigación | Foto: X (Captura) / Composición EC
El incidente ocurrió alrededor de las 06:30 p.m., en un momento de alta concentración de simpatizantes blanquiazules. Las causas exactas del colapso son materia de investigación | Foto: X (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Ante la emergencia ocurrida en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, donde aproximadamente 47 personas resultaron heridas y una falleció, 13 unidades de bomberos se movilizaron al lugar para brindar asistencia inmediata.

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