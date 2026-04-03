Ante la emergencia ocurrida en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, donde aproximadamente 47 personas resultaron heridas y una falleció, 13 unidades de bomberos se movilizaron al lugar para brindar asistencia inmediata.

En total, las unidades de atención médica y rescate, incluidas ambulancias y vehículos especializados como el RESLIG-8 y el RES-4, se desplazaron al estadio para atender a los afectados.

Reporte de los bomberos

CONOCE MÁS: Escolta del Ministerio de Defensa muere en choque contra vehículo en La Victoria

Aunque las primeras informaciones indicaban un posible colapso de un muro en el estadio, el Brigadier Marco Pajuelo, del Cuerpo General de Bomberos del Perú, aclaró que no se registró ningún daño estructural.

“Hemos realizado una inspección inicial junto con las autoridades del estadio, y la estructura de la tribuna sur se encuentra aparentemente en buen estado. No hay daños estructurales: ninguna pared se ha derrumbado y nadie ha caído a la fosa, conocida comúnmente como ‘La Perrera’”, declaró.

El Ministerio de Salud (Minsa) informa que, ante el reporte del colapso de una estructura en el Estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria, a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) se movilizaron ocho unidades para la atención prehospitalaria de… pic.twitter.com/2PVjkf5ade — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 4, 2026

Además, las autoridades sanitarias informaron que se ha declarado alerta verde en el Hospital Nacional Dos de Mayo y en otros centros de salud periféricos, con el fin de garantizar la atención inmediata de posibles nuevos heridos.

La Victoria: Bomberos descartan caída de pared y confirman una persona fallecida en accidente en Estadio Matute



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/twa8F2Do4X — Canal N (@canalN_) April 4, 2026

El incidente ocurrió aproximadamente a las 6:30 p.m., durante un momento de alta concentración de simpatizantes blanquiazules. Las causas exactas del colapso están siendo investigadas por las autoridades municipales y de Defensa Civil.