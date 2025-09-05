La madrugada de jueves 4 de setiembre, un grupo de vándalos pintó y quemó una de las paredes del estadio de Alianza Lima más conocido como Matute, ubicado en el distrito de La Victoria. Los delincuentes llegaron y se fugaron por distintas calles adyacentes al recinto.

Cerca de 20 sujetos llegaron hasta el cruce de los jirones Mendoza Merino con San Cristóbal y prendieron fuego a un muro que tenía un mensaje del club y también la imagen del Señor de Los Milagros.

También se constató que los agresores grabaron con sus celulares este hecho delictivo. Cámaras de seguridad de la zona serán de importancia para identificar a los autores, pese a que algunos estaban encapuchados y otros con mascarillas.

Amenazas a propietarios

Vecinos indicaron a América Noticias que al salir y reclamar por lo ocurrido, recibieron varias amenazas. Exigen mayor resguardo de parte de las autoridades pues temen a que esto vuelva a ocurrir.

“Esto se está saliendo de control. Necesitamos más presencia policial, sobre todo en las madrugadas”, indicó un residente de la zona.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

Si eres testig de un delito o víctima de la delincuencia, llama de inmediato a la Central de la Policía Nacional del Perú que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar. También para una comunicación más directa cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506.

Asimismo, es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.