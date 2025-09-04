Un grupo de ronderos de Jaén, en Cajamarca, castigó con chicotazos al gerente de Administración y Finanzas de Corpac, José Luis López Guzmán, en protesta por los constantes retrasos en la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Shumba. El hecho ocurrió en presencia del alcalde provincial, José Tapia Díaz, y ha generado gran controversia a nivel regional.

Imágenes de medios locales muestran que cerca de diez ronderos irrumpieron en las instalaciones del aeropuerto y abordaron al funcionario cuando supervisaba los avances de la obra. En videos difundidos se observa cómo el gerente es sujetado a la fuerza para recibir los latigazos.

“Estamos haciendo justicia popular para defender los intereses del pueblo. Y como usted está a cargo de Corpac le vamos a meter sus latigazos” , le advirtieron antes de propinarle el tradicional castigo.

Miembros de rondas campesinas rodearon al funcionario de Corpac y lo castigaron a chicotazos. Foto: captura/Jaén Noticias

Los ronderos señalaron que su molestia obedece a que la entrega de la pista se había prometido para inicios de este año, sin embargo, sólo han recibido nuevas fechas tentativas. “Nos sentimos burlados. Si no entregan pronto el aeropuerto, lo tomaremos”, advirtieron.

Tras el incidente, Corpac emitió un pronunciamiento en el que expresó su “más enérgico rechazo” a lo sucedido y aseguró que el grupo de ronderos estuvo liderado por el alcalde de Jaén. Además, la entidad informó que la entrega de las obras está prevista para el 11 de septiembre.

Comunicado del Corpac

“Se trata de un acto de violencia injustificable y responde a un uso político indebido por parte de algunas autoridades municipales, que buscan aprovecharse de una obra que está próxima a ser concluida y que beneficiará a toda la región del nororiente peruana”, manifestó la institución.

Corpac señala que este hecho ocurre precisamente cuando se va a iniciar el análisis de seguridad, un paso previo a la reanudación de vuelos.

El Aeropuerto de Jaén también conocido como Aeropuerto de Shumba o Aeropuerto Fernando Belaúnde Terry se mantiene sin operaciones regulares desde enero de 2023, cuando fue cerrado por el deterioro de la pista de aterrizaje. En noviembre de 2024 reabrió brevemente, pero volvió a clausurarse debido a que la pista aún presentaba serias imperfecciones.

