El Pleno del Congreso aprobó este martes declarar al Cártel de los Soles como una organización terrorista, al considerarla una amenaza externa vinculada al régimen de Nicolás Maduro y al narcotráfico internacional.

Con 73 votos a favor, 27 en contra y 5 abstenciones, se respaldaron las mociones 18726, 18821 y 18763, que clasifican a este grupo criminal como organización terrorista en el Perú debido al grave riesgo que representan sus operaciones para la estabilidad democrática y la seguridad ciudadana.

De esta manera, Perú se suma a países como Argentina, Ecuador, Paraguay, República Dominicana y Estados Unidos, que ya habían adoptado una postura similar frente al cártel. Cabe recordar que fue EE. UU. el primero en otorgarle esta clasificación.

Exhortación al Ejecutivo

La moción aprobada también exhorta al Poder Ejecutivo a adoptar medidas en materia de política exterior, seguridad y defensa nacional para sumarse a la lucha internacional contra el crimen organizado transnacional. El acuerdo busca fortalecer la protección del Estado de derecho, la seguridad interna y la democracia en el país.

La propuesta fue impulsada por los congresistas Jorge Montoya Manrique (Honor y Democracia), Alejandro Cavero Alva (Avanza País) y Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular). Durante el debate, Montoya sostuvo que “la criminalidad, el narcotráfico y el terrorismo son enemigos de la región provenientes de Cuba y Venezuela; y que el país debe estar seguro de que puede defenderse”.

Con 73 votos a favor, el Parlamento reconoció al Cártel de los Soles como una amenaza terrorista para la seguridad y la democracia en el Perú. Foto: Congreso.

Congresistas como Jaime Quito (Bloque Magisterial), Américo Gonza (Perú Libre) y Guido Bellido (Perú Bicentenario) se opusieron a la moción, señalando que detrás de estas declaraciones existe un interés de Estados Unidos en los recursos petroleros de Venezuela.

“No se debe permitir que intervengan a un país latinoamericano y el Congreso no debe involucrarse en temas ajenos a su política”, argumentaron.

Contexto regional

La decisión se produce tras el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, con más de 4.000 efectivos, aviones, barcos y lanzamisiles para patrullar las aguas cercanas a Venezuela. En ese marco, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, confirmó el martes un “ataque letal” contra un barco procedente de Venezuela, que dejó once presuntos integrantes del Tren de Aragua fallecidos.

Un navío "narcoterrorista" procedente de Venezuela, que fue derribado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en aguas del Caribe, el 2 de septiembre de 2025. (Captura de video)

El canciller peruano, Elmer Schialer, había señalado anteriormente que “el Cártel de los Soles ”es efectivamente una organización que promueve el terror porque fomenta la delincuencia organizada transnacional”.