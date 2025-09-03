El mes de agosto cerró con 209 homicidios en todo el país, la cifra más alta del 2025 hasta la fecha, de acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Este número superó en 24 casos a los registrados en julio y en 35 a los de junio, consolidando a agosto como el periodo más violento del año.

En total, entre enero y agosto de este año se han contabilizado 1513 asesinatos, de los cuales 550 se produjeron en Lima. Estas cifras confirman una tendencia ascendente respecto a los meses anteriores y reflejan la gravedad de la violencia en la capital.

El repunte de homicidios se ha visto con mayor claridad al comparar las cifras mensuales. Enero había cerrado con 206 casos, hasta entonces la cifra más alta del año, seguido de abril con 204. En contraste, mayo (168) y febrero (169) registraron los números más bajos.

Por su parte, junio alcanzó 174 y julio 185, mientras que el récord de agosto, con 209 homicidios, marca un punto de inflexión en la curva de violencia.

Otro dato alarmante es el incremento en los asesinatos de menores de edad. Entre el 1 de enero y el 26 de agosto, se reportaron 67 casos, la cifra más alta desde el 2017 en el mismo periodo. De ellos, 52 corresponden a adolescentes y 15 a niños.

Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia, el país acumula 4463 homicidios, según datos difundidos por el Sinadef en abril pasado. Solo en el 2024 se contabilizaron 2064 asesinatos y, de mantenerse la tendencia, el 2025 podría cerrar con cifras superiores.