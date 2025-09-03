Descubren restos funerarios de una cultura preinca, durante las obras de instalación de gas en Surco
Redacción EC
Redacción EC

En cuadra 1 del cerro de Camacho, distrito de , en los últimos días de obras de la instalación de gas natural a cargo de la empresa Calidda se descubrieron s de más de 1.000 años de antigüedad que pertenecen a las culturas Ichma y Lima.

Jesús Bahamonde, arqueólogo y director del plan monitoreo de Calidda, precisó que los restos provienen de mares ecuatoriales.

Carlos Salas Abusada

Tienen una antigüedad que oscila entre los 600 y 800 años de antigüedad. Este tipo de excavación es parte del trabajo que Calidda aplica en Lima y el Callao. Los restos están compuestos de dos personas. Uno es masculino y el otro por definir”, sostuvo para Canal N.

El especialista detalló la cultura Ichma tenía como característica colocar a sus momias con las piernas y brazos flexionados para luego envolverlos con hojas, algodones y textiles, y así mantener un paquete mortuorio.

Lamentablemente por el estado de conversación y las obras que han antecedido al hallazgo, han hecho que estos materiales se descompongan, pero aún quedan improntas y muestras de la descomposición de estos elementos orgánicos”, puntualizó.

