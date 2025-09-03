Andrés Hurtado: Los 21 rostros que desfilarán por la fiscalía y su vinculación con ‘Chibolín’

Las autoridades fiscales han intensificado la investigación del caso que tiene como protagonista a Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’, por lo que diversos personajes de la farándula, del deporte y el entorno íntimo del acusado desfilarán por los tribunales para dar su testimonio a lo largo de septiembre . Dichas revelaciones podrían tener impacto en los recursos que ha presentado el exconductor de televisión ante el Tribunal Constitucional para obtener su libertad, según conoció El Comercio.

Andrés Hurtado cumple actualmente dos mandatos de prisión preventiva en el penal de Lurigancho. Uno, de 18 meses, por el caso de la supuesta entrega de un millón de dólares a la fiscal Elizabeth Peralta para gestionar, según la tesis del Ministerio Público, la devolución de un lote de oro al empresario Javier MiuLei. El segundo, de 9 meses, es por presuntamente haber intercedido ante Roxana del Águila, entonces superintendenta de Migraciones, la celeridad de la desnacionalización del futbolista Roberto Siucho.

De acuerdo con información que obtuvo El Comercio, unas 21 personas deberán presentarse ante José Espinoza Vin, fiscal de lavado de activos. Entre ellas están Ana Altamirano García, exdirectora de la revista VIP Diplomática y quien había obtenido más de 20 órdenes de servicio, que suman más de 250 mil soles, en las municipalidades de San Miguel, San Isidro y Surco, cuyos alcaldes fueron galardonados previamente por la mencionada revista.

También fue convocado el cómico Jorge Benavides, director del programa “JB en ATV”, para explicar la compra de un vehículo relacionado con el caso. El futbolista Tiago Cantoro, hijo del exdelantero argentino Mauro Cantoro, también fue citado para responder sobre su proceso de nacionalización ante Migraciones, ya que el Ministerio Público sospecha que ‘Chibolín’ intercedió ante Roxana del Águila para acelerar el trámite.

La transferencia de una suma de cerca de 10 mil dólares que hizo el cubano Orangel Enrique Ortega Tovar, chofer de ‘Chibolín’, a Laura Bozzo en su cuenta del Wells Fargo Bank no fue pasado por alto por las autoridades, por lo que también tendrá que declarar.

Otras de las personas citadas son Juan Yuc Puy Ramírez, dueño del Cadillac Escalade en el que se movilizaba Hurtado, y Damaris Moreno Sánchez, mujer venezolana que visitó a ‘Chibolín’ en la cárcel. José Ángel Moro Tudela, agente de seguridad del exconductor de TV, también deberá concurrir ante el despacho fiscal.

Levantamiento del secreto bancario de ‘Chibolín’

El Poder Judicial ordenó el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de Andrés Hurtado por el caso de presunto tráfico de influencias y cohecho activo específico. La medida también alcanza a Elizabeth Peralta, fiscal superior suspendida; al empresario Javier Miu Lei y a Francisco Iván Siucho Neira.

La medida fue dispuesta por el juez supremo Juan Carlos Checkley a pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, como parte de la investigación preparatoria que se les sigue a los implicados.

El magistrado también ordenó que se incluye en la medida a cuatro empresas vinculadas a ‘Chibolín’, a fin de determinar si fueron utilizadas en movimientos bancarios sospechosos de actos de corrupción.

'Chibolín' envia carta al TC

Andrés Hurtado se juega todas sus fichas en busca de obtener su libertad. Él envió una carta al Tribunal Constitucional, a medidados de julio, para que “revisen las copias del expediente y los arraigo que ostento, y demuestran que puedo llevar mi proceso en libertad sin riesgo de fuga”. Según pudo conocer El Comercio, la estrategia de la defensa del exconductor de televisión será demostrar que, en su caso, no existe el delito de tráfico de influencia en cadena.

‘Chibolín’ había presentado, a través de su defensa, dos hábeas corpus ante el TC en abril y agosto pasados. El último busca anular la prisión preventiva de 18 meses que se dictó en su contra, medida que cumple desde octubre del 2024.

Además, en una audiencia judicial, desarrollada el 11 de julio, Hurtado Grados insistió en que sí cuenta con los arraigos como para que se deje sin efecto, según él, la prisión preventiva. Incluso, aseguró que la Fiscalía no ha presentado una prueba adicional en su contra desde que está en la cárcel.

“Sí tengo los arraigos, ya están presentados los cuatro arraigos, así que tengo los cuatro arraigos perfectamente. La fiscal había dicho que no tengo arraigo y eso es una mentira total”, indicó ‘Chibolín’.

“Hasta ahora no presentan las pruebas y por gusto estoy aquí”, agregó.

La versión del abogado de ‘Chibolín’

Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado, indicó que busca que se archive el proceso por tráfico de influencias en cadena y que será el juez supremo César San Martín el que resuelva el tema.

”Hurtado fue llevado a la cárcel porque, según menciona Fiscalía, en virtud de un presunto contubernio con la fiscal Peralta se habría favorecido a terceros, pero el problema es que cuando Fiscalía incorpora a terceros a los doctores Lucio Sal y Rosas y Sonia Baylón plantea una hipótesis de tráfico de influencias en cadena, lo cual no es punitivo, lo cual no es sancionado penalmente” afirmó el abogado.

Además, aseguró que el único elemento usado para que Andrés Hurtado sea encarcelado es la confesión de Francisco Iván Siucho Neira, pero que, según dijo, no ha sido corroborada en los hechos ni contrastada con otras personas.