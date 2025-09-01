La madrugada del pasado viernes 29, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) del Callao y la Policía Nacional realizaron un amplio operativo que permitió la captura de ocho presuntos miembros de la red criminal conocida como Los Yepes.

Según la hipótesis fiscal, esta agrupación se dedicaba desde el 2017 a la extorsión de comerciantes, transportistas y ambulantes en la provincia constitucional.

Entre los inmuebles allanados se incluyeron 10 viviendas, un local comercial, una comisaría y celdas del penal Sarita Colonia, donde se encuentra recluido el presunto líder de la banda. En las intervenciones se incautaron armas y municiones de corto y largo alcance.

Asimismo, según imágenes difundidas por Punto Final, se observa a los implicados cobrando cupos de manera directa a comerciantes y transportistas, evidenciando el modus operandi que aplicaban para ejercer control y amedrentamiento en la zona.

Las investigaciones sostienen que los extorsionadores exigían pagos diarios a comerciantes informales y sumas que llegaban hasta S/ 5.000 a los vendedores formales, especialmente del Mercado Central del Callao.

Para encubrirse, utilizaban chalecos con distintivos falsos de fiscalización municipal y, en algunos casos, intimidaban a las víctimas con armas de fuego.

El Ministerio Público precisó que la organización estaría implicada en delitos de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas y homicidio. En abril de 2024, un comerciante fue asesinado tras negarse a pagar los cupos.