Mensajeros del tiempo: Día del Cartero Peruano, 29 de agosto. ¿Conoces su historia?
Los carteros, claro está, no se han desvanecido del todo; su presencia aún se advierte con el envío de notificaciones judiciales, encomiendas y la crucial entrega física de la correspondencia empresarial. No obstante, la entrañable figura del “señor cartero” ha mutado significativamente. Aquella estampa clásica, como la capturada en la fotografía principal de esta crónica, tomada el 21 de enero de 1971, en Lince, queda en la memoria de quienes convivieron cotidianamente con las tareas de ese noble oficio, cuya día nacional se celebra cada 29 de agosto.

