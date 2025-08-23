Carlos Batalla
Carlos Batalla

A 44 años del “Centenariazo”: la gesta de Perú ante Uruguay camino al Mundial 82 | FOTOS EXCLUSIVAS
El 23 de agosto de 1981 no fue un domingo cualquiera. La expectativa deportiva era masiva, todos sabíamos que nos jugábamos gran parte de la clasificación al Mundial España 82 en ese choque con Uruguay en el mítico Estadio Centenario de Montevideo. La Blanquirroja se enfrentaría en una batalla de titanes a su par uruguaya, en un duelo que definía no solo un resultado, sino el destino de una nación hambrienta de gloria, unida por el sueño de volver a la cita más grande del fútbol mundial.

