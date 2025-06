Aquella tarde del domingo 23 de junio de 1985, el Estadio Nacional de Lima fue testigo de un encuentro que se grabaría a fuego en la memoria futbolística sudamericana. Perú se medía a la poderosa Argentina en las eliminatorias para el mundial de México 86 , y en el césped, un duelo particular acapararía todas las miradas: la marca personal de Luis Reyna a Diego Armando Maradona , el genio que deslumbraba al mundo.

La tarde del 23 de junio de 1985, el Perú recobró la esperanza con el triunfo ante Argentina por 1 a 0. Y por la marca de Reyna a Maradona. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

El profesor Roberto Chale , estratega de la bicolor, lo tenía claro: había que neutralizar a Maradona a cualquier precio . Y para esa misión, casi suicida, eligió a Luis Reyna. Durante noventa minutos intensos, Reyna se convirtió en la sombra de “El Pelusa”, persiguiéndolo sin tregua, sin darle un centímetro de oxígeno, incluso cuando el balón se paseaba lejos de sus pies.

La disciplina y entrega del volante peruano fueron absolutas, asfixiando cada intento de creación del astro argentino. La marca fue tan férrea que Reyna escoltó a Maradona hasta la mismísima banda, incluso cuando el “10” recibía atención médica. La consigna era una: anularlo, impedirle respirar, frustrar cada chispazo de genialidad .

Reyna no lo dejó ni respirar tranquilo al 10 de la albiceleste. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Al final, la gesta tuvo su recompensa: Perú ganó 1-0 con gol de Juan Carlos Oblitas, manteniendo viva la llama de la esperanza mundialista. Pero aquella marca de Reyna quedó tan grabada que el propio Diego, años después, reconoció la dificultad de aquel marcaje.

Fue un testimonio de la garra peruana en una eliminatoria llena de emociones y que, lamentablemente, no nos vería en México 86 , pero nos dejó este recuerdo imborrable de un hombre, Luis Reyna , que logró lo que parecía imposible: nublar la presencia de Maradona .

Como contó luego el propio Reyna, Maradona no parecía reaccionar a su fastidiosa marca. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

PERO, QUÉ PENSÓ REYNA DE ESA MARCA QUE TANTO SE RECUERDA

Reyna reconoció que lo suyo fue una durísima marca, como no hubo otras: "Fui muy cargoso con él“, admitió. El ex jugador ha comentado que sintió que esa tarde del 23 de junio de 1985 Maradona se dejó ” ganar muy rápido " y no reaccionó como solía hacerlo.

"Lo vi callado, en ningún momento reaccionó y eso me facilitó para anularlo“, declaró en una entrevista. Aunque en su momento el tipo de marca que aplicó a Maradona por indicación de su DT, Roberto Chale , tuvo la aprobación de todo el país, años después el propio Reyna cuestionó ese “encargo”.

La escena lejana que se ve en esta imagen fue también alejándose de la memoria del propio Lucho Reyna, quien siempre fue más que una marca. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Reyna expresó en varias ocasiones que no se sentía orgulloso de ser recordado principalmente por esa marca férrea. Llegó a decir: " Si lo tuviera que hacer de vuelta, me negaría. Para mí es una deshonra que me reconozcan solo por eso “. Aunque entendía la necesidad de su equipo y de su DT para cumplir esa misión.

Ciertamente, su deseo como ex jugador de fútbol en los clubes peruanos Sporting Cristal y Universitario de Deportes, entre los años 70 y 80, ha sido el de ser valorado por toda su carrera futbolística y no solo por un episodio específico como ese. Seguramente, así debe ser y así será.