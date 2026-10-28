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Imagen del ferrocarril Huancayo-Huancavelica apenas inaugurado el 28 de octubre de 1926. Hace 100 años. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
Imagen del ferrocarril Huancayo-Huancavelica apenas inaugurado el 28 de octubre de 1926. Hace 100 años. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
Por Carlos Batalla

Aquel 28 de octubre de 1926, las provincias de Junín y Huancavelica abrieron sus puertas al transporte motorizado y a la tracción a vapor. La culminación de estas vías terrestres puso fin a décadas de aislamiento y viajes a lomo de mula a más de tres mil metros de altitud.

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