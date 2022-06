En los 90 estaba muy fresca en la memoria la hazaña de la que fue protagonista en 1985 cuando, jugando con la selección peruana durante las eliminatorias de México 86, marcó sin piedad al entonces mejor del mundo, Diego Armando Maradona, estrella del equipo argentino. Aquel trabajo, hasta hoy se sabe, fue clave en la victoria nacional. “Autógrafos, fotos, lo he visto por años y me he alegrado siempre por eso”, dice mientras que su viejo, bien abrigado con una casacota y sentado junto a nosotros, sonríe.

Convertirse en jugador profesional no le quitó el sueño nunca a Luis. Él es diseñador, ha trabajado en publicidad y se ha especializado en marketing. Pero eso no significó que no compartiera la pasión futbolera con su progenitor. “Luego que papá se retira, comienza a dirigir y entrenar a clubes y a empresas. Yo lo acompañaba para hacer deporte, porque nunca pude con los gimnasios. Fue en el 2012 que empieza a germinar en mí la idea de hacer un proyecto con él, pensando en lo que tenía en frente: corporativos, muchos de ellos con una vida sedentaria y poco saludable, que se ejercitaban felices mientras pateaban la pelota. El plan de montar un circuito especial para ellos rondó en mi cabeza por seis años hasta que mi papá me dice un día del 2018: ‘¿Y el sueño del que me hablaste? Hagámoslo’. No faltó más para que renunciara a mi trabajo”, explica Luis.

Lucho Reyna vs. Diego Maradona. Un clásico de los duelos entre Perú y Argentina.

Pro Amateur Fútbol vio la luz así y ya tiene cuatro años funcionando. Se trata de un sistema que tiene como foco no convertir a alguien en un futbolista, sino mejorar su estado físico empleando técnicas y estrategias derivadas del fútbol. Los Reyna son claros en decir que su competencia no es una academia de esa disciplina, sino un gimnasio.

“Luis y Francisco, su socio, se encargan de la administración. Mi función es ver toda la parte del entrenamiento. Diseñar cada semana los circuitos y las rutinas. No se trata de ponerlos a dar vueltas en la cancha. Hay que motivarlos estratégicamente. Los miembros acá son médicos, arquitectos, pilotos, universitarios. Hay mucho independiente. Ellos quieren mejorar su condición física, pues están frente a la computadora todo el día”, señala Lucho papá. “No sabes la satisfacción que me da ver cómo se van transformando en tipos ágiles y entusiastas”, agrega.

El promedio de miembros de Pro Amateur Fútbol son hombres y mujeres de 30 años, muchos son profesionales o estudiantes. Más información en: www. Proamateurfutbol.com.

El camino para ambos no ha sido sencillo. Iban bien hasta que llegó la pandemia y esta los sentó. Pero como estaban decididos a lograr que la marca sobreviviera, armaron un plan de entrenamiento desde casa, por el que no cobraron. Sus clientes fidelizaron y se quedaron. Por Pro Amateur Fútbol ya han pasado más de 2 mil personas.

“Papá no tiene interés en la figuración. De hecho, al empezar, me pidió no participar en la prensa del proyecto. Siempre ha sido perfil bajo. Ves que el proyecto no tiene ni siquiera el apellido. Ahora alquilamos este espacio en Surquillo, pero el plan es tener tres propios y luego vender la franquicia, por qué no, a cualquier parte del mundo”, relata el joven. “Yo creo en la visión de Luis. Su proyecto, eso es lo que debe transcender. Para eso estamos trabajando duro”, finaliza quien fuera por 90 minutos el tormento del desaparecido ‘Pibe de Oro’. //