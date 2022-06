MIRA TAMBIÉN: Tres emprendimientos de éxito que nacieron en aulas universitarias peruanas

En la última entrevista que dio a El Comercio, en el 2014, el también ex marine de los Estados Unidos contó que aquellas experiencias cumplieron el sueño de su vida. Esa misma aspiración la siguen teniendo miles en el mundo, y aunque desde nuestro país la misión para concretarla parezca imposible, lo cierto es que no lo es.

En días en que el entusiasmo por el espacio se exacerba con el estreno de Lightyear –la película de Disney protagonizada por uno de los personajes galácticos más queridos de la cultura popular–, y en los que la NASA pide que nos inscribamos en una lista de nombres que la misión Artemis llevará a la luna en el 2024 (el plazo culminó el martes 14), resulta interesante saber qué ruta debe seguir un o una joven que quiera ser astronauta. Somos investigó y estos son los requisitos:

LAS CARRERAS QUE DEBEN SEGUIRSE

Los programas espaciales –ejecutados por países como Estados Unidos, Rusia, Japón, China y la Unión Europea– solicitan tener estudios relacionados con ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. No necesariamente en el pregrado, pero sí en una maestría. Carlos Valdez, decano de la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPC, sugiere: “Sería ideal llevar una carrera relacionada con las ciencias desde que se sale del colegio, porque otorga una base sólida como arranque. Cualquiera de las ingenierías, por ejemplo: la mecatrónica, de telecomunicaciones, electrónica o de sistemas. Pero también puede ser astronomía, física, química o biología”.

La ingeniera aeroespacial peruana Luciana Tenorio, investigadora de la Agencia Espacial Japonesa JAXA, sostiene por su parte que cualquier joven que haya estudiado una carrera distinta de aquellas no queda automáticamente fuera. “Yo soy arquitecta, por ejemplo. Hay mucho campo de estudio en los rubros de diseño y arte. Existen proyectos multidisciplinarios que necesitan de diversas fuentes. Yo investigo, por ejemplo, la utilidad y la naturaleza de las ventanas en futuras estaciones, quizás en Marte. Alguien tiene que preocuparse por la forma en que los humanos van a vivir fuera de este planeta, lo cual incluso influye en su salud mental. El rubro de la cocina, por ejemplo, es innovador. La comida es preparada y sellada al vacío, necesita mejores sabores, nutrientes, nuevas propuestas. Cuánto hay por estudiar ahí y aplicar en una misión”, detalla desde Tokio.

OPCIONES DE LA MAESTRÍA

Sucede que uno puede decidir ser astronauta ya entrada la adultez. Para aquellos que tienen un camino profesional avanzado, pero quieren tomar otra dirección y trabajar en el espacio, es que surgen alternativas. En el caso de la NASA, el requisito del máster se puede obviar si se tienen dos años de estudio de un doctorado en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas; o si eres médico titulado o piloto certificado.

HORAS DE VUELO

Carla Arce, astrofísica y divulgadora científica (IG: @astrocarla), detalla que ser piloto fue un requisito para ser astronauta décadas atrás. “Hoy no es necesario, a menos que quieras especializarte en comandar la nave. Si tu función no es manejarla, sino ser científico e investigar proyectos en la EEI, por ejemplo, no hay problema”.

COMPETENCIAS PERSONALES Y SOCIALES

“Un candidato a ser astronauta debe ser capaz de manejar grandes niveles de estrés y entender la trascendencia del trabajo en equipo. Tiene que tener conciencia del bienestar de uno, pero también del de todos. Hay que tener actitudes de liderazgo. Son largas jornadas las que se pasan en una estación o en una futura misión, por eso es clave”, indica la astrónoma y profesora de la PUCP Myriam Pajuelo (un asteroide fue bautizado con su apellido como reconocimiento a su trabajo por la Unión Astronómica Internacional). “Además, hay que sortear una serie de rigurosas pruebas físicas y un entrenamiento que compruebe estar en excelente estado de salud”, acota.

CIUDADANÍA EN REGLA

Si quieres postular a la NASA, sí hay que ser estadounidense u obtener la ciudadanía. En el caso de la Agencia Espacial Europea, tener los papeles pertinentes de cualquiera de los países que la conforman. Situación similar se produce con la corporación estatal Roscosmos de Rusia, la JAXA de Japón o la Administración Espacial Nacional de China (CNSA).

Carla Arce comenta: “Lo que puede hacer un peruano es gestionar la residencia, según sea el caso, cuando se va a estudiar un pregrado o un posgrado fuera del país. La idea es ir avanzando en el camino de la ciudadanía para cuando ya se esté próximo a la postulación”.

Reunidas las condiciones es que uno puede postular como candidato(a) a un programa espacial. Una vez dentro, deberá pasar un tiempo capacitándose y trabajando en él para pasar nuevamente otro filtro. Como se sabe, no son muchos los cupos que hay por expedición para llegar a la EEI, el único espacio físico donde se puede ir ahora a trabajar al espacio .

No obstante, la exploración humana en el sistema solar sigue avanzando. LA NASA volverá a la luna en dos años, y piensa ir después a Marte. Así que mentes y mano de obra en las próximas décadas se van a necesitar. Es una cuestión de visión. Tal vez leyendo este artículo hayas dado el primer paso. //

Carlos Noriega Jiménez viajó al espacio por primera vez en 1997, en el transbordador Atlantis, para trabajar en la entonces operativa estación MIR. Llevó una bandera de Perú, un tumi y un sobre de chicha morada. (Foto: NASA)

HÉROE DE LA CULTURA POPULAR EL ESTRENO Esta semana se estrenó en el Perú “Lightyear”, la última película de Disney protagonizada por ‘Buzz’ Lightyear, el entrañable personaje de la saga de Toy Story. En inglés, la voz del papel estelar recae en el actor Chris Evans. FENÓMENO DE MASAS En el documental “Más allá del infinito: Buzz y el viaje hacia Lightyear”, que puede verse en Disney , se relata que la compañía Pixar no imaginó el ‘boom’ que causaría el personaje –opacando incluso al resto–, el cual se convertiría en uno de los favoritos de la cultura popular por generaciones desde 1995. EL JUGUETE QUE TODOS QUIEREN Millones de juguetes con su figura –actualmente producidos por Mattel– se han vendido desde entonces. La última cinta ya tiene en tiendas peruanas su propio merchandising (en la foto), el cual incluye también ropa.

LOS PERUANOS QUE TRABAJAN PARA SER FUTUROS ASTRONAUTAS-

ATILA MESZAROS (24) Biólogo por la Universidad Cayetano Heredia, Atila trabaja en el Mars Desert Research Station (MDRS), un simulador ubicado en Utah (EE.UU.) que recrea las desafiantes condiciones de vida que posee Marte con fines investigativos. Pronto iniciará un doctorado en la Universidad de Arizona, en el que estudiará invernaderos en sistemas cerrados para estaciones análogas con posible aplicación en bases lunares o en Marte. A punto de conseguir su pasaporte europeo, postulará a programas de la Agencia Espacial Europea (ESA).

De izq. a der. Atila Meszaros, Niurka Leiva y David de la Torre. (Fotos: Omar Lucas)

NOELIA CABALLA (20) Esta iqueña cursa el VIII ciclo de Bioingeniería en la UTEC. Fundó el UTEC Space, la primera organización estudiantil relacionada con temas del espacio y hoy coordina el comité de astrobiología de BioUTEC. Fue becada para recibir entrenamiento virtual para astronautas por la Mars-Moon Astronautics Academy and Research Science y ha sido seleccionada para un intercambio estudiantil en el Georgia Institute of Technology, entre otros logros. Participa en el proyecto IRMA de la Mars Society Perú y buscará realizar una maestría en Estados Unidos el próximo año.

