“Mi carrera (arquitectura) es muy humanista. Intercambiar ideas con estudiantes de otros países me da una sensibilidad especial para explorar más posibilidades de diseño, de formas de ver la vida”, indica Hurtado, quien se encuentra en Brasil junto a dos compañeros más de la U. Científica del Sur. Su estadía allá se debe al programa de doble grado internacional de dicha universidad, a través del cual los alumnos se van al exterior como mínimo un año, incluso dos, a terminar sus carreras. “Lo más importante es que tendré tanto el título de Perú como el de Brasil”, continúa Yssela, a quien le falta tan solo un año para graduarse.

Como ocurre con muchos de estos programas en distintas universidades (no en todos; depende del tipo de intercambio), el costo del ciclo en el extranjero es el mismo que se paga en nuestro país. Algunos chicos pueden optar por becas que cubren parte de los estudios o la estadía, que suele correr por cuenta de cada estudiante. Ese es el caso de Yssela Hurtado (quien tiene una beca del 50%) y lo fue, hasta hace muy poco, del comunicador Arrigo Vallebuona (22), egresado de la Universidad de Lima. Hace dos semanas, Arrigo volvió de Canadá.

Gracias a un convenio con la Universidad Científica del Sur, la joven Yssela Hurtado (primera a la derecha) estudia Arquitectura en La Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasil). Cuando termine tendrá un doble grado internacional.

Ni siquiera la pandemia pudo frenar sus planes, pero su historia estuvo muy cerca de tener un desenlace diferente. “Desde que entré a la carrera sabía que existía la posibilidad de estudiar un ciclo en alguna de las universidades extranjeras con las que la U. de Lima tiene convenios. Apliqué al intercambio hace dos años y, cuando salió la respuesta, estábamos en plena pandemia”, cuenta Vallebuona. Él quería vivir la experiencia en el lugar, así que decidió esperar hasta poder viajar. Arrigo tuvo suerte a inicios de 2022 y pudo pasar cuatro meses en la Universidad de Ottawa, lugar al que llegó como beneficiario de la beca Elap del gobierno canadiense.

“Seleccioné cursos que reforzaran lo que había aprendido en la carrera, o que no encontré en la currícula, como Teatro. Pero, aparte del tema estudiantil, para mí hay un gran valor en las experiencias interculturales. Estuve rodeado no solo de canadienses, sino también de otros estudiantes que también viajaron de intercambio. He hablado de comida, de cultura, de política con chicos de Hong Kong, Francia, México… esto abre tu panorama”, finaliza el joven, quien se ha especializado en comunicación audiovisual.

Arrigo Vallebuona, estudiante de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima y estudiante de intercambio en la Universidad de Ottawa, Canadá. Allí terminó sus estudios y fue beneficiario de la beca Elap del gobierno canadiense.

Música y letra

Más de 40 universidades del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, entre otros destinos, son parte del convenio entre la UPC y el Northern Consortium of United Kingdom Universities (NCUK). La peruana Victoria Lay (21) escogió la universidad de Leeds Beckett -a unas cuatro horas de Londres- para terminar de formarse en una carrera que la apasiona: producción musical.

“La UPC te prepara con un programa para los estudios fuera, desde el inglés hasta los papeles”, explica Victoria. “Después de un año en Lima, y una vez que tienes las calificaciones, aplicas al extranjero y tienes un acceso directo. Aquí (en Leeds) voy a hacer toda mi carrera. Esa es la diferencia con otros programas: en este no se trata de un intercambio”, continúa la futura productora, a quien le gustaría poder trabajar en el Reino Unido más adelante. “La carrera dura tres años, en lugar de cinco. El plus, además de poder estudiar aquí, es que sales de una universidad que está considerada como una de las mejores del mundo”, señala. Alas, buen viento y buenas notas: ahí está la clave del éxito.

Historias de un viaje