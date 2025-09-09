La selección peruana jugará su último partido de las Eliminatorias Sudamericanas este martes 9 de septiembre. En el estadio Nacional de Lima, el equipo dirigido por Óscar Ibáñez recibirá a Paraguay, escuadra que ya está clasificada directamente al próximo Mundial. La Blanquirroja, como se sabe, está eliminada.

En este contexto, cabe mencionar que la Bicolor se encuentra actualmente la posición 42 del ranking FIFA, lo que representa una notoria caída, sobre todo desde que Ricardo Gareca dejó de ser técnico del equipo de todos, en julio de 2022. De esta manera, Perú se mantiene en su peor ubicación desde que se fue el ‘Tigre’.

Así le fue a Perú en el ranking FIFA desde que se fue Ricardo Gareca de la selección peruana

Diciembre del 2022: Puesto 21

Diciembre del 2023: Puesto 25

Julio del 2024: Puesto 42

Abril del 2025: Puesto 42

Julio del 2025: Puesto 42

Resultados de partidos por la fecha 17 de las Eliminatorias

Paraguay 0-0 Ecuador en el Defensores del Chaco, Asunción (FINAL)

Argentina 3-0 Venezuela en el Monumental de Buenos Aires (FINAL)

Uruguay 3-0 Perú en el Centenario de Montevideo (FINAL)

Colombia 3-0 Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla (FINAL)

Brasil 3-0 Chile en el Maracaná de Río de Janeiro (FINAL)

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Martes 9 de septiembre

- Ecuador vs Argentina (18:00 horas / estadio Monumental Banco Pichincha / Movistar Eventos 1)

- Perú vs Paraguay (18:30 horas / estadio Nacional / América Televisión, ATV, Movistar Deportes)

- Bolivia vs Brasil (18:30 horas / estadio Municipal De El Alto / Movistar Deportes Youtube)

- Venezuela vs Colombia (18:30 horas / estadio Monumental de Maturin / GOLPERU)

- Chile vs Uruguay (18:30 horas / estadio Nacional Julio Martínez Prádanos / Movistar Evento 2)



