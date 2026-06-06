La selección de Perú logró este viernes el primer triunfo al mando del técnico brasileño Mano Menezes al vencer agónicamente por 1-2 a Haití, que pese a la derrota demostró estar listo para dar sorpresas en el Mundial, donde está encuadrado en el grupo C junto a Brasil, Marruecos y Escocia.

André Carrillo, uno de los veteranos de esta selección en reconnstrucción se pronunció tras la victoria ante Haití en 'Andrea-La Chuqui‘.

“Pienso que el equipo puede dar aún mucho más, tenemos mucho por mejorar. Claramente la victoria nos ilusiona, nos viene bien este triunfo”, mencionó.

Los peruanos salvaron los muebles con dos tantos en los minutos finales del defensa Renzo Garcés y del delantero Jairo Concha que permitieron remontar el tanto inicial de Wilson Isidore para el equipo haitiano, que durante la mayor parte de este partido tuvo el control del juego y pudo haber goleado de haber tenido más acierto en los metros finales.