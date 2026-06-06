Resumen

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El futbolista de Corinthians se pronunció tras la victoria ante Haití por amistoso de fecha FIFA. (Getty Images)
El futbolista de Corinthians se pronunció tras la victoria ante Haití por amistoso de fecha FIFA. (Getty Images)
Por Redacción EC

La selección de Perú logró este viernes el primer triunfo al mando del técnico brasileño Mano Menezes al vencer agónicamente por 1-2 a Haití, que pese a la derrota demostró estar listo para dar sorpresas en el Mundial, donde está encuadrado en el grupo C junto a Brasil, Marruecos y Escocia.

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