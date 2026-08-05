Por Redacción EC

Jean Ferrari sorprendió con una declaración que ya genera debate en el entorno del fútbol peruano. El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) aseguró que imagina un triunfo de la selección peruana por 3-0 ante Argentina si el partido se juega en Puno, una de las sedes que se evalúan para las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

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