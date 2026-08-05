Jean Ferrari sorprendió con una declaración que ya genera debate en el entorno del fútbol peruano. El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) aseguró que imagina un triunfo de la selección peruana por 3-0 ante Argentina si el partido se juega en Puno, una de las sedes que se evalúan para las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Perú vs Argentina en Puno: la apuesta por la altura

En entrevista con RPP, Ferrari confirmó que la FPF inscribirá a Puno y Cusco como posibles sedes de la ‘Bicolor’, además de Lima con el Estadio Nacional y el Estadio Monumental. En ese contexto, el directivo explicó que jugar en la altura podría ser un factor determinante ante selecciones de alto nivel como Argentina.

“Lo que me imagino de Perú jugando en Puno ante Argentina es que la Bicolor gana 3-0. Esa es la película que se me viene, pero de acá a llegar a ello hay mucho trabajo”, señaló Ferrari, dejando en claro que se trata de una proyección optimista, pero basada en una estrategia deportiva.

Ferrari cuestiona resultados históricos ante Argentina

El exadministrador de Universitario también hizo énfasis en los antecedentes negativos de Perú frente a Argentina en Lima, especialmente en el Estadio Nacional. Por ello, considera necesario explorar nuevas plazas.

“En las últimas Eliminatorias, cuando Perú ha jugado ante Argentina en el Nacional, ¿cuántos triunfos ha logrado? ¿Por qué no pensar en Puno? Lo peor que puede pasar es repetir los mismos resultados de los últimos 30 años”, sostuvo.

Eliminatorias 2030: posibles fechas y planificación

Finalmente, Ferrari indicó que el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030 estaría previsto para septiembre de 2027, aunque aún no existe confirmación oficial por parte de Conmebol. Mientras tanto, la FPF trabaja en ampliar el universo de jugadores y consolidar un equipo competitivo bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

“La idea es seguir creciendo como selección, tener más opciones y competir de igual a igual”, concluyó el directivo.