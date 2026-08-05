Por Redacción EC

El delantero peruano Adrián Ugarriza volvió a ser determinante en el extranjero al marcar el gol del triunfo de Kiryat Shmona en la Toto Cup de Israel. El atacante nacional apareció en el momento clave para asegurar la victoria de su equipo en el certamen.

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