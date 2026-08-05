El delantero peruano Adrián Ugarriza volvió a ser determinante en el extranjero al marcar el gol del triunfo de Kiryat Shmona en la Toto Cup de Israel. El atacante nacional apareció en el momento clave para asegurar la victoria de su equipo en el certamen.

🚨 GOOOOOL de Adrián Ugarriza 🇵🇪 | El peruano se estrena con gol de penal en esta nueva temporada por la Toto Cup (Copa de la liga de Israel).



Kiryat Shmona 🇮🇱 gana 1-0 ante el Sakhnin. 'Uga' marca en su segundo partido en la temporada. ✨ pic.twitter.com/odlpx09XTQ — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) August 4, 2026

Ugarriza, que atraviesa un gran momento en el fútbol israelí, continúa consolidándose como una de las principales figuras ofensivas de su club. Su capacidad para definir en el área lo ha convertido en un jugador clave dentro del esquema del Kiryat Shmona.

Cabe recordar que el delantero peruano ha mantenido una regularidad importante durante la temporada, siendo protagonista tanto en liga como en copa. Incluso, ha llegado a cifras goleadoras destacadas, consolidándose como uno de los atacantes más efectivos del torneo .

Con este nuevo tanto, Ugarriza reafirma su buen presente en el extranjero y sigue sumando argumentos para ser considerado en futuras convocatorias de la selección peruana.