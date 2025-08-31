El Seguro Social de Salud (Essalud) anunció el uso de la inteligencia artificial para garantizar el control de calidad en el Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.

“Se ha dado un paso importante para la seguridad en la atención con la implementación de un sistema digital que garantiza el control de calidad y cero errores en cada etapa del proceso transfusional, el cual permite el seguimiento de cada unidad de sangre o componente, desde la donación hasta su administración al paciente”, destacó el titular del Seguro Social, Segundo Acho.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Dijo que este nuevo sistema digitaliza, en tiempo real, la gestión del banco de sangre, el cual permite que el tiempo de atención a los donantes se reduzca de cinco a dos horas, además de reforzar el seguimiento desde la captación hasta la transfusión de sangre.

Acho Mego aseveró que dicho procedimiento incluye el registro del donante, entrevista médica, selección, toma de muestras, análisis, pruebas de laboratorio, almacenamiento y distribución de los hemocomponentes (cada una de las partes en que se separa la sangre donada, como glóbulos rojos, plasma o plaquetas) a los servicios clínicos.

“En La Libertad se ha implementado un Sistema de Triaje Digital, donde el proceso de atención inicia con el registro de signos vitales del paciente, cuyos datos se almacenan digitalmente”, explicó.

“Luego se genera un ticket de atención personalizado y el paciente es evaluado por el médico de triaje. Este sistema analiza los datos y sugiere la prioridad de la atención clasificada en cinco niveles. En el nivel 1 corresponde a las atenciones inmediatas; y el nivel 5, a las urgencias menores”, agregó.

Acho resaltó que Essalud presentó, en el I Congreso Internacional de Investigación “Salud e Inteligencia Artificial: Retos y Perspectivas”, cinco proyectos desarrollados por la propia entidad, que integran la inteligencia artificial en beneficio de la salud.