Revisiones técnicas sin control: un sistema laxo y corrupto con consecuencias mortales

Hace una semana, el gerente general de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Jaime Graña, advertía en una entrevista radial sobre la minúscula tasa de rechazo que existe en las ITV del país. Un estudio realizado en el 2019 por la misma organización señalaba que esta era de un 8,25%, mientras que las cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la situaron en un 12,8% para el 2020. Es decir, solo uno de cada diez vehículos que hay en el país estaría en condiciones de no circular por diversos factores que van desde la documentación hasta la condición de sus neumáticos o luces. Todos estos criterios están contemplados en la tabla de interpretación de defectos, la cual debería servir como guía para que los centros de inspección técnico vehicular (CITV) determinen qué unidades se encuentran aptas para circular.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Como parte de la elaboración de este informe, El Comercio registró diferentes unidades que circulaban con ITV aprobadas y vigentes pese a evidenciar graves fallas. Estos fueron los casos más alarmantes.

1 PLACA: AOI-749 VIGENTE DESDE: 6/6/2025 VIGENTE HASTA: 6/10/2025 ESTADO ITV: Aprobado - Vigente OBSERVACIONES: H.3.10.3: Luces adicionales ubicadas sobre el nivel de los faros originales (grave) CERTIFICADORA: Check & Go S.A.C. 2 PLACA: A5X-781 VIGENTE DESDE 24/2/2025 VIGENTE HASTA: 24/8/2025 ESTADO ITV: Aprobado - Vigente OBSERVACIONES: D.1.10: Prueba de frenos. Frenos principales o de servicio presentan desequilibrio de fuerza de frenado de lado a lado en el eje posterior entre 15 y 20% (leve) J.1.3.2: Accionamiento de ventana(s) lateral(es) defectuoso(s) (leve) CERTIFICADORA: Grupo Blasan Perú S.A.C. 3 PLACA: C6D-202 VIGENTE DESDE 28/9/2024 VIGENTE HASTA: 28/9/2025 ESTADO ITV: Aprobado - Vigente OBSERVACIONES: D.1.10: Frenos principales o de servicio presentan desequilibrio de fuerza de frenado de lado a lado en el eje posterior entre 15 y 20% (leve) D.1.2: Frenos principales o de servicio con eficiencia entre 40 y 50% (leve) I.5.1: Cinturones de seguridad. No funciona o no tiene. (grave) CERTIFICADORA: Cedive S.A.C. 4 PLACA: C9T-233 VIGENTE DESDE 08/11/2024 VIGENTE HASTA: 08/11/2025 ESTADO ITV: Aprobado - Vigente OBSERVACIONES: Sin observaciones. CERTIFICADORA: Revisiones Vehiculares del Sur E.I.R.L. 5 PLACA: F1J-842 VIGENTE DESDE: 17/12/2024 VIGENTE HASTA: 17/12/2025 ESTADO ITV: Aprobado - Vigente OBSERVACIONES: Sin observaciones. CERTIFICADORA: Revisiones Técnicas del Perú S.A.C.

Este Diario consultó al MTC por los casos de ITV aprobadas pese a tener observaciones como “parabrisas quebrado, rajado o trizado que no compromete la visibilidad del conductor" o “emisión de humo negro (contaminante)”. En el primer caso, explicaron que "se advierte que, en efecto, mientras no comprometa la visibilidad del conductor, su falta es leve es aceptable, toda vez que está conformado por dos placas de vidrio de seguridad aglutinadas por una capa intermedia formando una lámina resistente (vidrios laminados)“.

Sin embargo, el segundo caso es distinto porque contraviene códigos específicos incluidos en la tabla de interpretación. Por ello, el ministerio admite que "son faltas graves y en caso que sean detectados en una inspección técnica deben ser desaprobados y los propietarios deben hacer las reparaciones o ajustes a los motores que correspondan".

— Sistema laxo y corrupto —

“Tenemos un sistema que en el papel es muy bueno y muestra resultados también buenos. Pero en realidad es un sistema perverso donde un volante con juego excesivo (con mayor rango de movimiento del recomendado) o fugas en el mando hidráulico son considerados infracciones leves y el vehículo puede seguir circulando. Lo mismo pasa con los frenos, la dirección, todo. Por eso todos aprueban la revisión. Incluso las infracciones graves se pueden arreglar en los mismos CITV mediante dádivas. Eso tiene un impacto totalmente negativo en la seguridad”, explica a El Comercio el coronel Franklin Barreto, exjefe de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP.

El MTC reconoce que "pese a estar implementado el Sistema de Inspecciones Técnicas Vehiculares el cual autoriza a las plantas que operan los Centros de Inspección Técnica Vehicular, se estarían presentando malas prácticas de parte de estas entidades en incumplir los procedimientos de inspección establecidos“.

En ese sentido, aseguran que “la tabla de interpretaciones para ITV es un tema que está en constante revisión” y que “se viene efectuando la evaluación técnica con el objeto de actualizar el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, así como la referida tabla, con la finalidad de establecer mejoras en la regulación sobre los defectos menores verificados en la inspección técnica vehicular”.

Para el gerente general de la fundación Transitemos, Alonso Flórez, algunos de los factores principales detrás de este sistema ineficiente son la cantidad de centros de inspección técnica que hay (303 a escala nacional), la ausencia de una base de datos en tiempo real y la maquinaria de corrupción tejida alrededor de los centros. “Hay un exceso de CITV para un parque automotor tan reducido, eso genera un negocio en el que uno ofrece dártela en cinco minutos, otro llevártelo a casa. Y en esa competencia comienza la corrupción. Hay CITV en cuyas puertas se alquilan neumáticos, gatos o triángulos de seguridad para pasar la revisión. En otros casos, cuando se detecta una falta grave, el vehículo es llevado a otra planta que quizás es más laxa y lo aprueba el mismo día porque no hay información en tiempo real. Hay que modificar el sistema que los fiscaliza”, advierte.

Existen 303 centros de inspección técnico vehicular en el país registrados por el MTC. Expertos alertan que ante un parque automotor tan pequeño estas compiten por los clientes arriesgando los estándares de control.

El MTC argumenta que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancias (Sutran), “cuenta con una matriz de riesgo que permite realizar fiscalizaciones periódicas a todos los Centros de Inspección Técnica Vehicular autorizados por el MTC. Al 31 de julio del presente año ya se han ejecutado 889 intervenciones en establecimientos ubicados en las 22 regiones del país donde Sutran tiene presencia, imponiéndose un total de 36 medidas preventivas de cierre del local por distintas infracciones a la norma”.

Por otro lado, Flórez asegura que el gremio automotor “propuso hace unos años donar un sistema de fiscalización electrónica” que escanearía la placa holográfica de cada vehículo y transmitiría en vivo el resultado a una base de datos integrada, reduciendo así la intervención humana y evitando que se obtenga en otro centro. En su informe del 2019, la AAP ya recomendaba "implementar un sistema informático centralizado y un centro de gestión y monitoreo de las inspecciones técnicas vehiculares“.

El ministerio señaló a El Comercio que no tenía "información sobre dicha recomendación“, pero reconocen que ”este componente de gestión centralizado está considerado necesario; sin embargo, requiere de uniformizar todos los sistemas de las diferentes marcas y modelos de maquinarias, los cuales algunos tienen diferentes lenguajes de comunicación y de remisión de data”.

— Consecuencias mortales —

Las consecuencias de tener inspecciones ineficientes son palpables. Tragedias como la registrada en Comas el último viernes son prueba de ello. Las primeras investigaciones apuntan a una falla en el sistema de frenos del camión que causó el accidente. Sin embargo, el vehículo de placa D8R-713 habría renovado la ITV dos días antes del siniestro sin observaciones, de acuerdo con la base de datos del MTC.

La información preliminar apunta a que el camión que provocó el mortal accidente en Comas se habría quedado sin frenos.

Según la base de datos del MTC, dicha unidad había pasado su revisión técnica el 13 de agosto sin observaciones.

Barreto resalta que muchos de los accidentes están directamente relacionados al mal estado de los vehículos, pero “no lo vemos reflejado en las estadísticas porque cuando se investiga el accidente, esa causa queda relegada a un segundo o tercer plano”.

Consultado al respecto por El Comercio, el MTC admite que “no hay evidencia de que el sistema actual de ITV haya generado una reducción de siniestros de tránsito en el país. Por el contrario, dado que los niveles de aprobación aún son demasiados elevados dada la calidad del parque automotor y la experiencia internacional, por una tabla de evaluación no rigurosa y presencia de corrupción en la emisión de algunos CITV, no representa hasta ahora un sistema que contribuya a la siniestralidad vial”, añadió.

Otro tema que tampoco debe ser dejado de lado es el impacto ambiental que generan las unidades en mal estado. “Tenemos demasiados muertos por contaminación ambiental. Si las revisiones técnicas funcionaran adecuadamente calculo que el 40% o 45% del parque automotor del país no circularían y debería cobrarse un impuesto por contaminación como en otros países a las unidades que contaminasen. Eso serviría para financiar el ‘chatarreo’ y dejarían de depender enteramente del presupuesto que les manden del Ministerio de Economía, que este año solo va a servir para ‘chatarrear’ 200 vehículos, eso no es nada“, señala Florez.

El experto insta a que cuando se aplique la norma Euro 6, que debía entrar en vigencia en octubre del 2024 pero fue pospuesta por el Ministerio del Ambiente hasta abril del 2026, los CITV clasifiquen a los vehículos según los niveles de contaminación registrados en sus escapes. “Si estoy dentro de lo que manda la norma me ponen una etiqueta verde. Si la supero hasta en un 10% me ponen una etiqueta ámbar y me corresponde un impuesto por contaminación. Y si lo supero en un 30% me ponen una etiqueta roja cuyo impuesto es tan alto que prácticamente me obliga a descartar el vehículo o arreglarlo”, explica.