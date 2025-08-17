Esta unidad de placa P1J-778 renovó su ITV el 1 de agosto en Ivetec Perú S.A.C. Su certificado aparece sin observaciones, pese a una evidente emisión de humo negro, lo que es considerado una falta grave en la tabla de interpretación de defectos del MTC.
/ JOEL ALONZO / EL COMERCIO
Renzo Giner Vásquez
Renzo Giner Vásquez

Revisiones técnicas sin control: un sistema laxo y corrupto con consecuencias mortales
Revisiones técnicas sin control: un sistema laxo y corrupto con consecuencias mortales

Revisiones técnicas sin control: un sistema laxo y corrupto con consecuencias mortales

Si nos guiásemos únicamente por la tasa de aprobación de las inspecciones técnicas vehiculares (ITV), podríamos pensar que en el Perú tenemos un parque automotor más seguro y menos contaminante que el de Alemania, Reino Unido o Finlandia. Sin embargo, basta con recorrer unas cuantas calles de la ciudad para notar que nos encontramos a años luz de esa realidad.

