La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso expresó su rechazo a la propuesta incluida en la Resolución Ministerial N.º 010-2025-PCM, que plantea exigir el etiquetado de transgénicos únicamente cuando el contenido de estos componentes supere el 3 %.

La presidenta de la comisión, Katy Ugarte, sostuvo que esta medida desnaturaliza lo que establece la ley y afecta el derecho de los ciudadanos a contar con información transparente sobre los alimentos envasados.

Ugarte recordó que el artículo 37 del Código de Protección y Defensa del Consumidor señala que todo alimento que contenga transgénicos debe indicarlo en la etiqueta, sin importar la proporción.

“No podemos permitir que se restrinja este derecho”, enfatizó la legisladora, quien advirtió que la propuesta implicaría un retroceso frente a lo que ya venía cumpliéndose en el mercado.

La iniciativa forma parte de un reglamento que aún se encuentra en fase de consulta. De acuerdo con el texto, el etiquetado solo incluiría las frases “Alimento Genéticamente Modificado” o “Alimento GM” en caso de que el porcentaje de transgénicos supere el 3 %.

Para Ugarte, esta disposición contraviene el principio de jerarquía normativa, pues un reglamento no puede dejar sin efecto lo que dispone la ley. “Por mandato constitucional, los reglamentos deben respetar las leyes. De lo contrario, se incurre en una violación que genera responsabilidad para las autoridades que lo impulsan”, puntualizó.

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo de Indecopi, Alberto Villanueva Eslava, señaló que el umbral del 3 % no fue planteado por la institución, sino por un conjunto de entidades.

“Lo que estamos haciendo es consolidar el documento y remitirlo a la Presidencia del Consejo de ministros para su validación”, detalló.

La Comisión aseguró que seguirá defendiendo la ley y los derechos de los consumidores, con el fin de garantizar transparencia e información veraz en los productos.