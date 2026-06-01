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Conservar no es prohibir

“La discusión de fondo no es si protegemos el mar, [...] es si legislamos por evidencia distinguiendo categorías y zonas”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

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    "Una prohibición uniforme para todas las ANP, que ignora categorías, zonificación y objetivos, es una decisión que prescinde de evaluaciones caso por caso y reemplaza el análisis por una sola regla". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Una prohibición uniforme para todas las ANP, que ignora categorías, zonificación y objetivos, es una decisión que prescinde de evaluaciones caso por caso y reemplaza el análisis por una sola regla". Ilustración: Giovanni Tazza

    El pleno del Congreso está por debatir un dictamen que prohíbe toda pesca de mayor escala en las áreas naturales protegidas (ANP), “cualquiera sea su categoría o zonificación”. El año pasado cuestioné que Sernanp reafirmara esa prohibición por directiva –una decisión que la Corte Suprema confirmó después y que da por sentada la incompatibilidad en lugar de exigir que se demuestre–. Ahora el Congreso busca convertirla en ley absoluta.

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