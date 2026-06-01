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Asamblea constituyente: un salto al vacío

“Pese a los defectos que puede presentar la Constitución vigente, no podemos dejar de reconocer su éxito”.

    Óscar Urviola Hani
    Por

    Ex presidente del Tribunal Constitucional (TC)

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    "Como toda obra humana, la Constitución tiene imperfecciones superables mediante el procedimiento de reforma previsto en la propia Constitución". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Como toda obra humana, la Constitución tiene imperfecciones superables mediante el procedimiento de reforma previsto en la propia Constitución". Ilustración: Giovanni Tazza

    En estas elecciones generales hemos escuchado infinidad de propuestas relacionadas con la reforma del Estado y, sin duda, la del candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) es la que más nos preocupa. Este postulante, con énfasis pero absoluta ignorancia, imprecisión e irresponsabilidad, propone la convocatoria a una asamblea constituyente para reemplazar la Constitución de 1993, aprobada por el Congreso Constituyente Democrático elegido por el pueblo y sometida a ratificación en un referéndum.

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