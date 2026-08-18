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La Comunidad Andina frente a la criptodelincuencia

“La delincuencia organizada evoluciona con la tecnología. Nuestra respuesta debe hacerlo también”.

    Gonzalo Gutiérrez
    Por

    Secretario general de la Comunidad Andina

    ggutierrez@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    " la Secretaría General de la Comunidad Andina impulsa una estrategia para impedir que las organizaciones criminales usen criptoactivos para lavar dinero y financiar sus actividade". Imagen: Difusión
    " la Secretaría General de la Comunidad Andina impulsa una estrategia para impedir que las organizaciones criminales usen criptoactivos para lavar dinero y financiar sus actividade". Imagen: Difusión

    Mientras millones de personas utilizan los criptoactivos para invertir o enviar dinero a sus familiares, las organizaciones criminales han encontrado una nueva forma de mover y ocultar las ganancias del narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal, la corrupción y otros delitos. El crimen organizado ya no solo cruza fronteras físicas: hoy también opera en el mundo digital.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.