Un incendio forestal de grandes proporciones se registra en el sector de Pacaymayo Bajo, dentro del parque arqueológico de Machu Picchu, en la provincia cusqueña de Urubamba. El fuego consume vegetación y árboles desde la tarde del domingo, cuando se activó alrededor de las 14:00 horas en inmediaciones del kilómetro 96 de la vía férrea Ollantaytambo–Machu Picchu.

El personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura informó de inmediato el siniestro y, junto a trabajadores del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), iniciaron los primeros trabajos de control, que debieron suspenderse al caer la noche.

Brigadistas luchan contra incendio en sector Pacaymayo Bajo de Machu Picchu. (Foto: Andina)

Las llamas no se encuentran cerca de zonas habitadas, pero sí afectan directamente la cobertura vegetal y la fauna del parque arqueológico, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Ante ello, autoridades locales y regionales mantuvieron reuniones permanentes para definir las acciones de respuesta.

Brigadistas del Sernanp, la Policía Nacional y personal de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu se desplazarán desde Piscacucho hacia la zona del incendio por las rutas de Qoriwayrachina, Chachabamba y Machu Picchu Pueblo.

Asimismo, la empresa ferroviaria Perú Rail brindará facilidades para el traslado de brigadistas y equipos de control. De igual forma, la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital movilizó tres hidrolavadoras, un balón de oxígeno, un botiquín, hidratantes y alimentos para apoyar las labores en el terreno.

Fuego afecta la flora y fauna de la zona, aunque no amenaza a áreas habitadas en Machu Picchu. (Foto: COEN)

Las autoridades exhortaron a la población a no acercarse a la zona afectada mientras se ejecutan los trabajos de control, y anunciaron que en las próximas horas se informará sobre los avances en la extinción del fuego.

