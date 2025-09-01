El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este lunes 1 de setiembre continuará el incremento de la temperatura diurna en la sierra, con registros que oscilarán entre 23 °C y 32 °C en la zona norte, de 22 °C a 29 °C en la sierra central y de 21 °C a 29 °C en la zona sur.
La institución señaló que la escasa nubosidad hacia el mediodía favorecerá un incremento significativo de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente en horas de la tarde.
La alerta alcanza a 91 provincias de los departamentos de Amazonas (Chachapoyas, Luya), Áncash (Huaraz, Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermin Fitzcarrald, Corongo, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Sihuas, Yungay), Apurímac (Aymaraes), Arequipa (Arequipa, Caraveli, Castilla, Caylloma, Condesuyos, La Unión), Ayacucho (Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Paucar Del Sara Sara, Victor Fajardo), Cajamarca (Cajamarca, Cajabamba, Celendin, Chota, Contumaza, Cutervo, Hualgayoc, Jaen, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz), Huancavelica (Huancavelica, Acobamba, Castrovirreyna, Churcampa, Huaytara, Tayacaja).
También Huánuco (Huanuco, Ambo, Dos De Mayo, Huamalies, Lauricocha, Yarowilca), Ica (Chincha), Junín (Huancayo, Concepcion, Jauja, Junin, Tarma, Chupaca), La Libertad (Bolivar, Otuzco, Pataz, Sanchez Carrion, Santiago De Chuco, Gran Chimu), Lambayeque (Ferreñafe, Lambayeque), Lima (Lima, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyon, Yauyos), Moquegua (Mariscal Nieto, General Sanchez Cerro), Pasco (Pasco, Daniel Alcides Carrión), Piura (Ayabaca, Huancabamba, Morropon) y Tacna (Tacna, Candarave, Jorge Basadre, Tarata).
Ante estas condiciones, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emitió recomendaciones a la población: aplicarse bloqueador solar, usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV, beber abundante líquido y evitar comidas o bebidas sin refrigeración.
Asimismo, Indeci aconsejó mantener ventilados los espacios, vestir ropa de colores claros, evitar actividades físicas entre las 10:00 y las 17:00 horas, y tener en casa sobres de suero oral para prevenir deshidratación.
