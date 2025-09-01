Se prevén ráfagas de viento de hasta 45 km/h durante las horas de la tarde. (Foto: Andina)
Se prevén ráfagas de viento de hasta 45 km/h durante las horas de la tarde. (Foto: Andina)
Redacción EC

El (Senamhi) informó que este lunes 1 de setiembre continuará el incremento de la en la sierra, con registros que oscilarán entre 23 °C y 32 °C en la zona norte, de 22 °C a 29 °C en la sierra central y de 21 °C a 29 °C en la zona sur.

La institución señaló que la escasa nubosidad hacia el mediodía favorecerá un incremento significativo de la (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente en horas de la tarde.

Indeci recomienda protegerse con bloqueador solar, sombreros y gafas con filtro UV. (Foto: Andina)

La alerta alcanza a 91 provincias de los departamentos de Amazonas (Chachapoyas, Luya), Áncash (Huaraz, Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermin Fitzcarrald, Corongo, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Sihuas, Yungay), Apurímac (Aymaraes), Arequipa (Arequipa, Caraveli, Castilla, Caylloma, Condesuyos, La Unión), Ayacucho (Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Paucar Del Sara Sara, Victor Fajardo), Cajamarca (Cajamarca, Cajabamba, Celendin, Chota, Contumaza, Cutervo, Hualgayoc, Jaen, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz), Huancavelica (Huancavelica, Acobamba, Castrovirreyna, Churcampa, Huaytara, Tayacaja).

También Huánuco (Huanuco, Ambo, Dos De Mayo, Huamalies, Lauricocha, Yarowilca), Ica (Chincha), Junín (Huancayo, Concepcion, Jauja, Junin, Tarma, Chupaca), La Libertad (Bolivar, Otuzco, Pataz, Sanchez Carrion, Santiago De Chuco, Gran Chimu), Lambayeque (Ferreñafe, Lambayeque), Lima (Lima, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyon, Yauyos), Moquegua (Mariscal Nieto, General Sanchez Cerro), Pasco (Pasco, Daniel Alcides Carrión), Piura (Ayabaca, Huancabamba, Morropon) y Tacna (Tacna, Candarave, Jorge Basadre, Tarata).

Ante estas condiciones, el (Indeci) emitió recomendaciones a la población: aplicarse bloqueador solar, usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV, beber abundante líquido y evitar comidas o bebidas sin refrigeración.

Población debe extremar cuidados en la alimentación y mantenerse hidratada para evitar riesgos. (Foto: Andina)

Asimismo, Indeci aconsejó mantener ventilados los espacios, vestir ropa de colores claros, evitar actividades físicas entre las 10:00 y las 17:00 horas, y tener en casa sobres de suero oral para prevenir deshidratación.

