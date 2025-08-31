El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, desde este lunes 1 de setiembre, las zonas altoandinas de seis departamentos del sur del país registrarán un drástico descenso de la temperatura nocturna, alcanzando valores cercanos a los 20 grados bajo cero.
LEE: Sismos registrados en Perú este 29 de agosto
De acuerdo con el aviso meteorológico N.º 307, con nivel de alerta naranja, las temperaturas mínimas se presentarán en localidades ubicadas por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar. A ello se sumarán ráfagas de viento con velocidades próximas a los 50 kilómetros por hora, además de escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna.
Las regiones comprendidas en esta alerta son Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, donde las autoridades locales ya vienen coordinando acciones de prevención. El fenómeno preocupa especialmente a comunidades altoandinas que, en esta época del año, enfrentan mayor vulnerabilidad por la falta de recursos para combatir el intenso frío.
Frente a esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a protegerse de la exposición directa a cambios bruscos de temperatura, cubrirse la cabeza, el rostro y la boca, así como reforzar la alimentación con bebidas calientes, frutas, vegetales y productos ricos en calorías. También recomendó especial cuidado en niños y adultos mayores, además de acudir a un centro de salud en caso de presentarse síntomas de infecciones respiratorias.
MÁS: Trabajo remoto: Cómo el talento peruano se diversifica en el mundo y por qué el inglés es la llave de acceso
El Indeci precisó que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) monitorea el desarrollo de este evento meteorológico y coordina con autoridades regionales y locales la atención a las familias afectadas.
TE PUEDE INTERESAR
- Embajada de México en Perú: denuncian retrasos y falta de citas para tramitar visas
- Ministerio de Justicia activa mecanismo de protección para periodista amenazado en Madre de Dios
- “Estoy amenazado de muerte”: Mario Urbina y el hallazgo de un ave de 20 millones de años que evidencia la amenaza sobre Ocucaje
- Organizaciones de prensa exigen garantías para Manuel Calloquispe, amenazado de muerte por la minería ilegal
- Ica: descubren restos fósiles completos de una especie de ave de hace 20 millones de años
Contenido sugerido
Contenido GEC