El desierto de Ocucaje, en Ica, volvió a revelar un secreto de millones de años. El reconocido paleontólogo sanmarquino Mario Urbina Schmitt halló un bloque rocoso que contenía los restos fósiles completos de un ave marina de gran tamaño, en un estado de conservación excepcional y con una antigüedad estimada de 20 millones de años, correspondiente al periodo inicial del Mioceno.

Se trata de un esqueleto, de aproximadamente un metro y medio de longitud, dimensiones similares a las de un cóndor actual. Para Urbina, investigador del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural (MHN) de la UNMSM, el hallazgo representa una de las piezas más valiosas del mundo.

“Es una joya pues se encuentra en un estado de preservación excepcional. Para mí es uno de los fósiles más hermosos del mundo, no existen restos de otro pájaro tan bien conservados como este”, destacó.

Rasgos físicos sorprendentes

La especie presenta características nunca antes registradas en aves actuales, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una nueva especie de ave marina aún pendiente de identificar. Entre ellas destacan:

Cráneo grueso , mucho más sólido que el de cualquier ave moderna.

, mucho más sólido que el de cualquier ave moderna. Pico alargado de 30 a 40 centímetros , con forma de espada, lo que sugiere que se alimentaba de peces clavando o ensartando a sus presas.

, con forma de espada, lo que sugiere que se alimentaba de peces clavando o ensartando a sus presas. Alas ligeras y de gran envergadura, similares a las de los albatros, adaptadas para vuelos planeadores de largo alcance sobre el mar.

Los restos fósiles recuperados del ave podrían exhibirse al público, nacional e internacional, en el Museo de Historia Natural dentro de un par de meses.

Recuperación y estudios

El bloque rocoso que contiene los fósiles pesa alrededor de 300 kilos y será trasladado en los próximos días al MHN para su análisis. Urbina precisó que no extraerá por completo los huesos de la roca:

“Lo más indicado es extraer los huesos en tres dimensiones, pero no quiero destruir una obra de arte de la naturaleza. Lo dejaré en su matriz porque se trata de una pieza de exhibición fabulosa”, explicó.

El paleontólogo adelantó que, de confirmarse como una nueva especie, podría llevar el nombre de Irma Franklin, en homenaje a la destacada ornitóloga y docente sanmarquina de la Facultad de Ciencias Biológicas.

Tras los trabajos a realizar, los restos fósiles podrían ser exhibidos en el Museo de Historia Natural de la UNMSM en un par de meses, lo que permitirá al público nacional e internacional apreciar uno de los hallazgos más extraordinarios de la paleontología peruana.

