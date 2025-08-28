El caso de Sheylla Gutiérrez, la peruana víctima de feminicidio en California, generó indignación y solidaridad en el país. Ante ello, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció que asumirá la repatriación de sus restos y que desplegará medidas de protección y asistencia a favor de sus tres hijos.

La ministra Ana Peña Cardoza confirmó que el Estado no solo cubrirá los gastos del traslado, sino que también asegurará apoyo económico sostenido a los menores.

Sheylla Gutierrez fue encontrada muerta en un cerro en Estados Unidos, el pasado 16 de julio. Foto: Buenos Días Perú

“Todos los gastos del traslado y traer el cuerpo de Sheyla al Perú va a ser asumido por el Estado. Sabemos que esto no va a reparar el dolor, pero es importante que la familia no tenga una preocupación económica adicional”, sostuvo.

En esa línea, explicó que cada uno de los niños recibirá “una suma de 600 soles bimestrales hasta que cumplan 28 años mientras que sigan estudiando”. Junto con ello, el MIMP entregará becas escolares, equipos tecnológicos para garantizar la continuidad educativa y acompañamiento psicológico, social y legal.

Actualmente, los menores se encuentran bajo custodia de su abuela materna y cuentan con medidas de protección frente a su progenitor, quien había sido denunciado por violencia.

En paralelo, este miércoles, el presunto feminicida de Gutiérrez se entregó a la Policía en la Comisaría de Interpol Lima–Surco.

En el estado de California, la pena por asesinato en primer grado puede ser de cadena perpetua sin libertad condicional, o una condena mínima de 25 años, dependiendo de la decisión del fiscal.

Sheylla Gutiérrez fue reportada desaparecida n Estados Unidos desde el 9 de agosto y hallada muerta el pasado sábado 16. Foto: Buenos Días Perú

¿Qué pasó con Sheylla Gutiérrez?

La joven de 30 años fue reportada desaparecida el 9 de agosto y el 16 del mismo mes fue hallada sin vida. Imágenes de las cámaras de seguridad por donde vivía, muestra a su pareja y padre de sus hijos, Josimar Cabrera, moviendo un saco con, al parecer, sería el cuerpo de Sheylla.