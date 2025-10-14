La Corte Suprema del Perú aprobó la solicitud de extradición de Jossimar Cabrera, ciudadano peruano señalado como principal sospechoso del asesinato de su esposa y madre de sus tres hijos, Sheylla Gutiérrez, este año en el condado de Los Ángeles, California.

Según la resolución judicial, las autoridades estadounidenses presentaron la solicitud como parte del proceso que enfrenta Cabrera por el presunto feminicidio de su pareja. Tras su evaluación, el máximo tribunal del país decidió aprobar el pedido de extradición.