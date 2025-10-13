Un incendio se registra esta tarde en un edificio aparentemente en construcción, ubicado en la cuadra 13 del jirón Antonio Miró Quesada, en Barrios Altos, Cercado de Lima. El inmueble se encuentra a pocos metros del hospital Dos de Mayo y genera gran alarma entre los vecinos.

Más de diez unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú trabajan en el lugar para controlar las llamas, mientras personal de la Municipalidad de Lima y de la Policía Nacional apoya en el cierre de vías y la evacuación preventiva de la zona.

De acuerdo con Canal N, el fuego se habría iniciado en el tercer piso del inmueble, donde funcionaría un almacén. Vecinos señalaron que este mismo local ya había sufrido un incendio con anterioridad.

Información de desarrollo