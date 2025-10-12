Tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2025 EN VIVO | Últimas noticias del ejercicio de prevención del 13 de octubre
¿Qué departamentos participarán bajo el escenario de sismo y peligros asociados como tsunami, incendios, derrumbes, aludes o deslizamientos?
- Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cusco, Callao, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
Según la información oficial del Indeci, este simulacro es Multipeligro, lo que significa que cada región realizará el ejercicio considerando los riesgos más relevantes en su territorio.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) señala que el simulacro se realizará en esta fecha en conmemoración del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.
Este lunes 13 de octubre, a las 8 p.m., se realizará el Tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2025, el cual tendrá como lema central “Por un país preparado”. Conoce en esta nota de El Comercio todos los detalles de este ejercicio de prevención.
Video recomendado
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Newsletter Buenos días
Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.
¿Qué departamentos participarán frente a lluvias y peligros asociados como inundaciones, huaicos y otros?